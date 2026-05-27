La película sobre Bitcoin que ya nace rodeada de polémica: Satoshi Nakamoto y figuras como Zuckerberg o Putin recreadas con IA

Bitcoin tendrá película. Y no una cualquiera. El director Doug Liman, acostumbrado a moverse entre la acción, el thriller y los experimentos de producción, prepara una cinta que mezcla tres ingredientes explosivos: el misterio de Satoshi Nakamoto, el hombre que durante años dijo ser el creador de Bitcoin y el uso intensivo de inteligencia artificial para recrear escenarios y figuras públicas.

El proyecto se titula "Bitcoin", aunque durante su desarrollo fue conocido como "Killing Satoshi". La historia gira en torno a Craig Wright, el informático australiano que afirmó durante años ser Satoshi Nakamoto, el pseudónimo bajo el que nació Bitcoin. Casey Affleck interpreta a Wright, mientras que Pete Davidson da vida al empresario e inversor cripto Calvin Ayre. Gal Gadot ("Wonderwoman") aparece como Charlotte “Lotte” Miller e Isla Fisher también forma parte del reparto.

El director de Bourne se mete en el gran misterio de Bitcoin

Doug Liman no es un nombre menor. Fue el director de El caso Bourne, la película que convirtió a Jason Bourne en un icono moderno del cine de acción, y también firmó Sr. y Sra. Smith, Jumper, Al filo del mañana, American Made y la nueva versión de Road House. Su carrera ha estado muy ligada a personajes en fuga, identidades confusas, conspiraciones y acción con ritmo acelerado.

Doug Liman con Tom Cruise, con quien rodó "Al filo del mañana". / INFORMACIÓN

Por eso el material parece hecho a su medida. El origen de Bitcoin sigue siendo uno de los grandes enigmas de la era digital: Satoshi Nakamoto publicó el documento fundacional de la criptomoneda, impulsó sus primeros pasos y desapareció sin revelar su identidad real. Desde entonces, muchos han intentado poner rostro al creador de Bitcoin, pero ninguna teoría ha cerrado definitivamente el caso.

Craig Wright, el hombre que dijo ser Satoshi

La película no parte de una fantasía cualquiera. Craig Wright es una de las figuras más controvertidas del universo cripto por haber sostenido públicamente que él era Satoshi Nakamoto. Esa afirmación lo convirtió en un personaje central de debates, demandas, sospechas y titulares.

La historia sigue la búsqueda de un hombre por demostrar que creó Bitcoin, una afirmación que pone su vida en peligro y desata una carrera entre magnates tecnológicos y líderes mundiales con el sistema financiero en juego.

Craig Wright, presunto creador del 'bitcoin'. / EFE

Zuckerberg, Putin y otros rostros recreados con IA

El elemento más polémico del proyecto está en cómo se está rodando. Según ha publicado TheWrap, la producción ha utilizado una tecnología de captura performativa sin marcadores y escenarios generados digitalmente, reduciendo el coste de una película que, de otra forma, habría podido dispararse a una escala mucho mayor. El presupuesto se sitúa en torno a los 70 millones de dólares.

Además, varios medios han informado de que la película incluirá versiones generadas o modificadas digitalmente de figuras públicas como Mark Zuckerberg, Jack DorseyVladimir PutinKim Jong UnJeff Bezos o Eric Trump. La idea no sería usar imágenes de archivo ni contar con ellos directamente, sino partir de actores reales y modificar sus rostros mediante herramientas de IA.

Ese planteamiento abre una discusión enorme: hasta dónde puede llegar el cine al representar a personas reales con tecnologías capaces de imitar rostros, gestos y presencia pública.

Una película rápida, cara y muy difícil de vender

La producción también llama la atención por sus tiempos. Según las informaciones publicadas, el rodaje principal se completó en un periodo muy reducido para una película de este tamaño, apoyándose en entornos digitales en lugar de desplazarse a múltiples localizaciones.

El guion corre a cargo de Nick Schenk, conocido por escribir "Gran Torino", y el proyecto se encuentra en fase de posproducción. De momento, la película todavía no cuenta con distribuidor confirmado en Estados Unidos, un detalle relevante porque su combinación de cripto, IA y personajes reales puede atraer mucho interés, pero también muchos recelos.

Una película que va más allá del cine

"Bitcoin" llega en un momento en el que Hollywood discute abiertamente el papel de la inteligencia artificial, los derechos de imagen, la sustitución de trabajos creativos y los límites entre interpretación humana y recreación digital.

Y el tema elegido no puede ser más simbólico. Bitcoin nació como una tecnología descentralizada, envuelta en misterio y desconfianza hacia las instituciones financieras tradicionales. Ahora su historia salta al cine a través de otra tecnología que también provoca fascinación, miedo y preguntas legales: la IA generativa.

La gran incógnita no es solo si la película funcionará como thriller. Es si se convertirá en el primer gran caso de debate público sobre una nueva forma de hacer cine: actores reales, personajes públicos recreados digitalmente y una historia sobre el dinero del futuro contada con herramientas que también parecen sacadas del futuro.