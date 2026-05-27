Tim Spector, experto en microbiota, habla de la espermidina y recomienda probar este alimento: “Se asocia con una mejor salud cardiovascular”

Tiene un nombre que llama la atención, pero detrás de la espermidina hay una línea de investigación cada vez más interesante. El científico británico Tim Spector, epidemiólogo y experto en microbiota, ha hablado en Instagram de esta molécula natural presente en las células y de su relación con la autofagia, el proceso por el que el organismo elimina componentes dañados y recicla material celular.

Dicho de forma sencilla: la autofagia funciona como una especie de limpieza interna. Y, según explica Spector, la espermidina podría ayudar a activar ese mecanismo, especialmente relevante porque con la edad tiende a ralentizarse.

El alimento que pone como ejemplo no es precisamente habitual en la dieta española: el natto, un plato japonés elaborado con soja fermentada, famoso por su textura pegajosa, su olor intenso y sus largos hilos viscosos.

El alimento pegajoso y de olor intenso que Tim Spector recomienda por su riqueza en espermidina / INFORMACIÓN

Qué es la espermidina y por qué interesa tanto

La espermidina es una poliamina natural que se encuentra en todas las células del cuerpo. Su interés científico se debe a su papel en procesos relacionados con el mantenimiento celular y la autofagia.

Spector recuerda que, al envejecer, esta capacidad de “limpieza” celular se reduce. Esa caída se ha relacionado en estudios con inflamación, salud cardiovascular y deterioro cognitivo, aunque el propio mensaje exige prudencia: todavía hace falta más investigación antes de convertir la espermidina en una promesa antiedad.

La evidencia más sólida apunta a asociaciones, no a milagros. Estudios observacionales han vinculado una mayor ingesta dietética de espermidina con menor mortalidad y mejor salud cardiovascular, pero eso no significa que comer un alimento concreto garantice vivir más.

El natto, el alimento que Tim Spector recomienda probar al menos una vez

El protagonista del vídeo de Spector es el natto, un alimento tradicional japonés hecho con soja fermentada. No suele dejar indiferente: es pegajoso, elástico, de olor fuerte y con una textura que muchos necesitan probar varias veces antes de aceptar.

El propio Spector reconoce que la primera vez que lo encontró en un desayuno de hotel le resultó bastante difícil. Con el tiempo, asegura que le ha cogido gusto, especialmente combinado con huevos, vinagre y encurtidos.

La razón de su interés está en la fermentación. Según explica, este proceso parece aumentar los niveles de espermidina y favorecer otros compuestos relacionados con los sistemas de reparación celular.

Más que espermidina: vitamina K2 y nattokinasa

El natto también destaca por otro motivo: es una de las fuentes dietéticas más ricas en vitamina K2, un nutriente relacionado con la salud ósea y cardiovascular. La vitamina K participa en procesos vinculados al manejo del calcio en el organismo, especialmente en huesos y arterias.

Además, el natto contiene nattokinasa, una enzima que se está estudiando por su posible papel en la salud cardiovascular. La evidencia todavía no permite presentarla como un tratamiento, y menos como sustituto de medicación, pero sí como un compuesto de interés dentro de la investigación sobre alimentos fermentados.

Aquí conviene hacer una advertencia importante: quienes tomen anticoagulantes, tengan problemas de coagulación o estén pendientes de una intervención médica deberían consultar con un profesional antes de incorporar natto de forma habitual o tomar suplementos de nattokinasa.

Cuánta espermidina aporta una ración de natto

Uno de los datos más llamativos del vídeo es la cantidad. Spector afirma que una ración media de natto puede aportar alrededor de 4 miligramos de espermidina, frente a algo más de 1 miligramo diario que algunos estudios asocian con posibles beneficios.

Es decir, no habla de cápsulas ni de suplementos caros, sino de un alimento fermentado. Y ese matiz es importante porque el mensaje encaja con una idea que Spector repite a menudo: priorizar alimentos reales, variedad vegetal y fermentados antes que buscar soluciones mágicas.

Tim Spector recomienda probar el alimento japonés rico en espermidina que ayuda a la “limpieza” celular / INFORMACIÓN

¿Dónde está la espermidina además del natto?

El natto puede ser una fuente muy rica, pero no es la única. La espermidina también aparece en alimentos como legumbres, cereales integrales, setas, guisantes, maíz, algunos quesos curados y productos de soja.

La diferencia es que el natto concentra varios elementos interesantes a la vez: soja fermentada, espermidina, vitamina K2 y nattokinasa. Por eso Spector lo presenta como un alimento “a explorar”, no como una obligación ni como una cura.

No es un milagro antiedad, pero sí una pista interesante

La tentación con palabras como “autofagia”, “longevidad” o “reparación celular” es convertir cualquier alimento en una promesa milagrosa. Y ahí es donde conviene frenar.

La espermidina es interesante, el natto tiene una composición nutricional llamativa y los alimentos fermentados pueden formar parte de una dieta saludable. Pero ningún alimento compensa una mala alimentación, el sedentarismo, dormir poco o fumar.

Lo prudente sería leer el mensaje de Tim Spector así: la espermidina merece atención, el natto puede ser una forma curiosa y potente de incorporarla, y probarlo una vez puede ser una buena idea para quienes quieran ampliar su dieta con fermentados.

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Eso sí, con una advertencia muy humana: quizá no sea amor al primer bocado.