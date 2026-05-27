Manuel Manzano, veterinario: “El tomate puede ser un alimento muy peligroso para los perros por la solanina”
El profesional explica que es una hortaliza con muchos beneficios para el animal pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta antes de dárselo
Aunque no apostarías por ello, hay muchos perros a los que les encanta el tomate. Se trata de un alimento que tiene muchos beneficios pero en los perros debemos tomar varias precauciones antes de dárselo.
El tomate tiene muchos beneficios y, entre ellos, destaca la gran cantidad de uno de los antioxidantes más potentes: el licopeno. El veterinario Manuel Manzano, en su canal de Youtube ‘Veterinario gratis’,explica que el tomate fortalece el sistema inmune de los perros y también tiene un efecto antiinflamatorio.
Igualmente, indica que tiene vitaminas, minerales, mucha agua y fibra que favorece el tránsito intestinal, por lo que puede ser muy beneficioso para animales con estreñimiento.
El tomate y los peligros para los perros
Sin embargo, Manzano alerta de que hay dos circunstancias que convierten al tomate en un producto “muy peligroso, por lo menos bastante más peligroso de lo que la gente piensa”. Tal y como detalla este profesional, el tomate es un un alimento rico en un alcaloide natural conocido como solanina. “La solanina es el alcaloide que está presente en todas las plantas del género de las solanáceas”, señala.
Sobre la solanina, el veterinario indica que a medida que el tomate va madurando, va desapareciendo. “No demos al perro jamás tomates verdes. No se los deis, porque en el tomate verde es donde más cantidad de solanina tenemos. Y lógicamente que esté el tomate muy maduro y antes de dárselo con una cucharita le retiréis las semillas del tomate”, explica Manzano.
Si no tenemos estas precauciones, nuestro perro puede experimentar náuseas o vómitos si come tomate. Pero si ha ingerido muchos tomates verdes o, incluso, se ha comido una mata el nivel de solanina será muy alto puede estar “muy apagado y puede incluso convulsionar”.
¿Cuánto tomate puede comer un perro?
Por último, Manzano responde a la pregunta más adecuada que nos podemos hacer si leemos esto, ¿cuánto tomate le puedo dar a un perro?. Pues según este profesional “no debéis sobrepasar nunca el 10 % del peso total del alimento que le deis.
“Viene muy bien para los que les dais pienso o croquetas al perro, pues trocear un poco, le da otro aroma y le resulta mucho más agradable, sobre todo en los meses donde hace más calor. Es una forma de hidratar al perro sin que el perro se dé cuenta”, concluye.
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