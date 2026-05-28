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Anaxarco de Abdera, filósofo de la Antigua Grecia: “La clave de la sabiduría y del buen gobierno radica en saber qué decir y cuándo decirlo”

El pensador griego, cercano a Alejandro Magno, defendía una idea tan antigua como vigente: la inteligencia no consiste solo en tener razón, sino en saber escoger el momento

Anaxarco de Abdera, filósofo de la Antigua Grecia

Anaxarco de Abdera, filósofo de la Antigua Grecia / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La frase atribuida a Anaxarco de Abdera encierra una lección política y humana de enorme actualidad:

“La clave de la sabiduría y del buen gobierno radica en saber qué decir y cuándo decirlo”

No habla únicamente de prudencia. Habla de una forma de inteligencia que muchas veces se olvida: la capacidad de medir las palabras, entender el contexto y no confundir sinceridad con impulsividad.

Quién fue Anaxarco de Abdera

Anaxarco fue un filósofo griego del siglo IV a. C., vinculado a la escuela de Demócrito y conocido por acompañar a Alejandro Magno durante parte de sus campañas.

Su figura quedó asociada a una actitud provocadora, libre y poco inclinada a someterse al poder. No fue un pensador sistemático como Platón o Aristóteles, pero sí uno de esos filósofos antiguos cuya vida terminó pesando casi tanto como sus ideas.

Saber hablar también es saber callar

La frase apunta a una cuestión esencial: no basta con decir algo verdadero; también importa cuándo, cómo y ante quién se dice.

En política, una palabra mal medida puede encender un conflicto. En la vida cotidiana, una verdad dicha sin cuidado puede herir más de lo necesario. Y en el gobierno, hablar demasiado pronto o demasiado tarde puede tener consecuencias.

Anaxarco sitúa la sabiduría en ese equilibrio: decir lo necesario, en el momento justo, sin dejarse arrastrar por la vanidad de tener la última palabra.

Una lección para el poder

La referencia al “buen gobierno” es clave. Gobernar no consiste solo en mandar, sino en comunicar, convencer y decidir con prudencia.

Un dirigente puede tener información, autoridad y fuerza, pero si no sabe usar el lenguaje, pierde una parte esencial del poder. Las palabras pueden calmar, ordenar, dividir o destruir.

Por eso la frase sigue funcionando hoy: porque recuerda que la política también se juega en el dominio del tiempo y del lenguaje.

Por qué sigue siendo actual

Vivimos en una época donde todo se opina al instante. Redes sociales, entrevistas, declaraciones públicas y mensajes rápidos han reducido el margen para pensar antes de hablar.

Frente a eso, la idea de Anaxarco suena casi contracultural. No pide silencio cobarde, sino inteligencia verbal. No exige callar siempre, sino hablar con sentido.

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Quizá ahí esté su fuerza: la verdadera sabiduría no está solo en tener algo que decir, sino en saber cuándo decirlo.

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