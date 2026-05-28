El curioso origen de “tener mala leche”: la expresión que usamos para alguien con mal carácter

Decir que alguien “tiene mala leche” es una forma muy española de resumir varias cosas a la vez: mal carácter, mala intención, genio agrio o una manera de actuar especialmente desagradable.

La expresión puede sonar moderna por lo directa que es, pero su origen apunta a una creencia antigua: durante siglos se pensó que la leche con la que se criaba un bebé influía en su personalidad.

Cuando la leche explicaba el carácter

En otra época, no todos los niños eran amamantados por sus madres. En familias acomodadas era habitual recurrir a una nodriza, una mujer encargada de dar el pecho al bebé. Y ahí nació una idea muy extendida: si la nodriza tenía mal carácter, costumbres reprobables o una salud considerada “impura”, podía transmitir algo de eso al niño a través de la leche.

Hoy sabemos que esa explicación pertenece al terreno de las creencias populares, no de la ciencia. Pero durante mucho tiempo sirvió para justificar temperamentos difíciles o conductas mal vistas.

De la crianza al insulto cotidiano

Con el paso del tiempo, la expresión se separó de su sentido literal y quedó como una forma coloquial de hablar del carácter. Alguien con “mala leche” ya no es quien fue criado con una leche determinada, sino quien actúa con mala intención o tiene una forma áspera de tratar a los demás.

También puede usarse con distintos grados. No es lo mismo decir “hoy vienes con mala leche”, que puede referirse a un enfado puntual, que afirmar “esa persona tiene mala leche”, que apunta a un rasgo más permanente.

Por qué sigue viva

La frase ha sobrevivido porque es corta, gráfica y muy expresiva. Tiene algo físico, casi visceral: convierte el mal carácter en algo que parece venir de dentro, como si formara parte de la propia naturaleza de la persona.

Y quizá por eso sigue funcionando tan bien. Porque todos entendemos al instante qué significa alguien con “mala leche”: no solo está enfadado; parece dispuesto a repartir ese mal humor a todo el que se le acerque.