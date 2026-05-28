El truco de un mecánico para evitar el mal olor del aire acondicionado del coche: “No es humedad sin más”

Ese olor desagradable que aparece en el aire acondicionado del coche justo cuando llega el calor tiene explicación. Y, según el mecánico Juanjo Jiménez, también tiene una solución bastante sencilla que mucha gente no conoce.

En uno de sus últimos vídeos, el creador de contenido explica por qué algunos coches empiezan a desprender olor a humedad, moho o “podrido” al encender la ventilación y qué pequeño gesto puede ayudar a evitarlo.

La clave, asegura, está en una pieza del sistema de climatización llamada evaporador y en la humedad que puede quedarse acumulada dentro del circuito.

El consejo de un mecánico para que el aire acondicionado del coche no se averíe: "Solo hay que apagar un botón" / INFORMACIÓN

Por qué el aire acondicionado del coche acaba oliendo mal

Según explica Juanjo Jiménez, dentro del salpicadero del coche hay un radiador llamado evaporador. Es la parte donde el gas del aire acondicionado llega muy frío, cercano a los cero grados. Ese contraste térmico provoca condensación de agua. De hecho, es habitual ver pequeños charcos debajo del coche después de utilizar el aire acondicionado, especialmente en verano.

El problema aparece cuando parte de esa humedad queda retenida en el evaporador y no desagua correctamente. “Se producen esas humedades y ese olor a moho tan nefasto”, resume el mecánico en el vídeo.

Con el tiempo, la acumulación de humedad favorece la aparición de bacterias, hongos y malos olores que terminan saliendo por las rejillas de ventilación cada vez que se conecta el sistema.

El truco que recomienda antes de llegar al destino

La solución que propone Juanjo Jiménez no pasa por productos milagro ni por desmontar medio coche. Su consejo consiste en apagar el compresor del aire acondicionado unos minutos antes de llegar al destino, pero manteniendo la ventilación funcionando.

Es decir, hay que pulsar el botón “AC” para quitar el frío, aunque el ventilador siga expulsando aire. ¿Qué se consigue con eso? Según explica, el evaporador deja de enfriarse y empieza a recibir aire más caliente del exterior. Ese cambio ayuda a secar la humedad acumulada en la pieza y favorece que el agua salga por el desagüe en lugar de quedarse retenida dentro del sistema.

En otras palabras: se reduce el ambiente húmedo donde aparecen los malos olores.

“Luego venimos a los talleres quejándonos”

El mecánico reconoce en el vídeo que mucha gente piensa que apagar el aire acondicionado antes de llegar “con el calor que hace” no tiene sentido. Pero insiste en que hacerlo durante unos minutos puede ayudar bastante a prevenir el problema.

“Luego venimos a los talleres quejándonos de este mal olor”, comenta.

El consejo no elimina por completo la necesidad de mantenimiento, especialmente en coches con filtros sucios o sistemas muy deteriorados, pero sí puede ayudar a reducir la humedad acumulada en el evaporador.

Cuándo conviene revisar el sistema

Si el olor es muy intenso o persiste incluso después de aplicar este truco, probablemente haya algo más detrás. En esos casos conviene revisar:

El filtro del habitáculo

El estado del evaporador

Posibles obstrucciones en el desagüe,

Acumulación de bacterias y suciedad en el circuito.

Muchos talleres realizan limpiezas específicas del sistema de climatización para eliminar microorganismos y desinfectar los conductos.

El gesto que recomiendan los mecánicos para evitar el olor a moho en el coche / INFORMACIÓN

Un problema muy común cuando empieza el calor

El vídeo de Juanjo Jiménez ha llamado la atención precisamente porque el mal olor del aire acondicionado es uno de esos problemas muy frecuentes que casi todos los conductores han sufrido alguna vez.

Y muchas veces ocurre justo al empezar el verano, cuando el sistema lleva semanas o meses sin utilizarse de forma intensiva.

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Por eso el consejo de este mecánico viene como agua de mayo para muchos conductores: es sencillo, fácil de probar y explica algo que la mayoría nota, pero no sabe exactamente por qué ocurre.