¿Te ha cazado un radar? Esta es la forma más rápida de saber si tienes una multa pendiente que muchos conductores desconocen

La duda aparece casi siempre igual: pasas por un radar, miras el velocímetro tarde y empiezas a preguntarte si te habrá cazado. La multa no llega al instante en la mayoría de los casos, pero eso no significa que tengas que esperar sin hacer nada durante días.

La DGT dispone de herramientas oficiales para comprobar si tienes una multa pendiente. La más útil es el tablón oficial de sanciones, donde puedes buscar por matrícula, DNI, NIE o CIF y consultar si aparece alguna notificación vinculada a tu vehículo.

Eso sí: que no aparezca nada justo después de pasar por un radar no significa necesariamente que no exista multa. La sanción puede tardar días en tramitarse y publicarse.

Cómo saber si un radar te ha multado

La forma más directa es entrar en la sede electrónica de la DGT y acceder a la consulta del Tablón Edictal de Sanciones. Este servicio permite revisar sanciones publicadas y comprobar si hay alguna notificación pendiente. La propia DGT explica que las sanciones publicadas se consideran notificadas 20 días después de su publicación.

La consulta puede hacerse de dos maneras: sin certificado digital, introduciendo datos como la matrícula o el DNI, o con certificado, accediendo al apartado de información personal y edictos asociados.

Comienza la temporada de caza para los nuevos radares de Alicante / Jose Navarro

Qué debes hacer paso a paso

Para comprobarlo, entra en la sede electrónica de la DGT, busca el apartado de multas y accede a la consulta del tablón de sanciones.

Después, selecciona la opción de consulta sin certificado si solo quieres hacer una comprobación rápida. El sistema permite buscar por matrícula, DNI, NIE o CIF. Si existe una sanción publicada, aparecerá asociada a esos datos.

Si tienes certificado digital, cl@ve o DNI electrónico, puedes acceder con identificación y revisar de forma más completa las notificaciones vinculadas a ti.

La app miDGT también puede ayudarte

Otra opción gratuita es la app miDGT. Además de llevar el permiso de conducir en el móvil o consultar datos del vehículo, permite revisar sanciones y realizar gestiones relacionadas con multas.

También existe la Dirección Electrónica Vial, el buzón electrónico de la DGT para recibir comunicaciones y notificaciones telemáticas con los mismos efectos jurídicos que la notificación en papel.

Un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realiza un control de alcoholemia en una carretrera de Valencia. / Manuel Bruque EFE

Cuánto tarda en aparecer una multa de radar

No hay un plazo único para que una multa de radar aparezca o llegue al domicilio. Puede tardar unos días o varias semanas, dependiendo del tipo de infracción, del organismo sancionador y de la forma de notificación.

Por eso conviene no confiarse si la consulta no muestra nada al día siguiente. Lo recomendable es revisar pasados unos días y comprobar también que el domicilio del vehículo está actualizado.

Qué pasa cuando la multa ya está notificada

Una vez recibida la notificación, si la sanción es de la DGT, el conductor dispone de 20 días naturales desde el día siguiente a la recepción para pagar con una reducción del 50% en la mayoría de infracciones. Pasado ese plazo, solo se podrá abonar el importe completo.

También puedes presentar alegaciones, pero en ese caso se pierde la posibilidad del descuento por pronto pago.

Pilar Cortés

Cuidado con los falsos mensajes de multas

La DGT ha advertido en varias ocasiones sobre mensajes fraudulentos que simulan multas pendientes. Conviene recordar que las notificaciones oficiales llegan por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial si estás dado de alta, no mediante enlaces sospechosos enviados por SMS o correos no verificados.

Si recibes un mensaje urgente pidiendo pagar una multa desde un enlace extraño, lo más prudente es no pinchar y consultar directamente en la sede oficial de la DGT.

La clave: matrícula, DNI y paciencia

La consulta online permite salir de dudas, pero no siempre al momento. Si acabas de pasar por un radar y sospechas que has superado el límite, puede que la sanción todavía no esté tramitada.

La forma más segura de comprobarlo es revisar el tablón oficial de sanciones, consultar miDGT o acceder a la Dirección Electrónica Vial. Y, sobre todo, no esperar a que una carta perdida o una notificación no vista te haga perder plazos importantes.