Sanidad ordena retirar una mascarilla facial vendida en Dia por riesgo de irritación intensa

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de un lote de la mascarilla cosmética Imaqe Mascarilla Facial Tissue Hidratante tras detectar un problema que compromete la seguridad del producto.

La alerta afecta al lote LCF0653A, el único comercializado hasta ahora, y se produce después de comprobarse un defecto de calidad relacionado con el soporte textil de la mascarilla.

Según explica la AEMPS, el material utilizado provoca con el paso del tiempo un descenso progresivo del pH de la fórmula, lo que puede generar episodios de irritación local intensa, sensación de calor y enrojecimiento de la piel.

Vendida en supermercados Dia

La empresa responsable ya ha iniciado la retirada de las unidades afectadas de los puntos de venta y también la recuperación de los productos adquiridos por consumidores.

La mascarilla se distribuía en establecimientos de la cadena Supermercados Dia, donde los clientes podrán devolver las unidades compradas y solicitar el reembolso.

Además, los usuarios pueden contactar con el servicio de atención al cliente de Dia a través del teléfono 91 217 04 53.

La recomendación de la AEMPS

La Agencia pide expresamente que las personas que tengan en casa una unidad del lote afectado no la utilicen.

La AEMPS también ha trasladado la alerta a las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas para facilitar la difusión de la información y supervisar la retirada.

Qué producto está afectado

Producto: Imaqe Mascarilla Facial Tissue Hidratante

Imaqe Mascarilla Facial Tissue Hidratante Lote afectado: LCF0653A

LCF0653A Empresa responsable: Adenosín Trifosfato P. Farma S.L.

Adenosín Trifosfato P. Farma S.L. Motivo: defecto de calidad que puede causar irritación cutánea

La alerta vuelve a poner el foco en la vigilancia de productos cosméticos de uso cotidiano y en la importancia de revisar los lotes afectados cuando las autoridades sanitarias emiten avisos de seguridad.