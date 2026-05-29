Ico de Tarento, atleta olímpico de la Magna Grecia y padre de la dieta atlética: “La salud se conserva mediante la moderación y el ejercicio”

Mucho antes de que existieran los nutricionistas deportivos, los gimnasios modernos o los planes de entrenamiento personalizados, un atleta de la Antigua Grecia ya defendía una idea que ha atravesado los siglos sin perder vigencia: “La salud se conserva mediante la moderación y el ejercicio”.

La frase se atribuye a Ico de Tarento (Ἴκκος), un célebre pentatleta del siglo V a. C. considerado por numerosos historiadores como el padre de la dieta atlética. Su figura resulta especialmente llamativa porque fue uno de los primeros personajes de los que se tiene constancia que aplicó de forma sistemática una combinación de alimentación, disciplina física y control de los hábitos personales para mejorar el rendimiento deportivo.

El campeón olímpico que revolucionó la preparación física

Natural de Tarento, una importante colonia griega situada en el sur de la actual Italia, Ico alcanzó la fama tras imponerse en el pentatlón durante los LXXVII Juegos Olímpicos, celebrados en el año 472 a. C.

Pero su legado fue mucho más allá de las victorias deportivas.

Las fuentes clásicas explican que preparaba las competiciones siguiendo principios relacionados con la tradición pitagórica, basada en la moderación, la disciplina y el autocontrol. Entre sus prácticas destacaban una alimentación especialmente cuidada y la abstinencia sexual durante los periodos de preparación.

Lo que hoy podría parecer habitual en el deporte profesional era entonces una auténtica innovación.

La moderación como camino hacia la salud

La idea central asociada a Ico es sencilla, pero profunda: el bienestar no depende de los excesos, sino del equilibrio.

Cuando afirmaba que la salud se conserva mediante la moderación y el ejercicio, estaba defendiendo que el cuerpo necesita actividad física constante, pero también una relación razonable con la comida, el descanso y los placeres cotidianos.

Se trata de un planteamiento que encaja sorprendentemente bien con muchas recomendaciones actuales de médicos y especialistas en salud pública.

Admirado por filósofos y entrenadores

La relevancia de Ico fue reconocida por algunos de los autores más importantes de la Antigüedad.

El geógrafo e historiador Pausanias lo describió como uno de los mejores entrenadores de su tiempo. Por su parte, Platón lo menciona con admiración en sus escritos, mientras que el filósofo neoplatónico Jámblico lo incluye dentro de la tradición pitagórica.

Su influencia fue tan notable que siglos después seguía siendo recordado como un ejemplo de disciplina física y excelencia deportiva.

Un pionero de la nutrición deportiva

Aunque hoy resulte imposible comparar sus conocimientos con los de la ciencia moderna, muchos historiadores consideran a Ico uno de los primeros defensores de la idea de que la alimentación puede influir directamente en el rendimiento físico.

En cierto modo, fue un precursor de conceptos que actualmente forman parte del deporte de élite: la planificación de la dieta, la preparación específica para la competición y el cuidado integral del cuerpo.

Por eso, más de dos milenios después, su mensaje continúa siendo actual. En una época marcada por los excesos, la inmediatez y las soluciones rápidas, la vieja enseñanza del atleta de Tarento sigue resonando con fuerza: la salud se construye día a día mediante el equilibrio y el movimiento.