Javier Yanguas, doctor en Psicología y gerontólogo: "Vienen vejeces muy largas y aisladas, hay que planificarlas pero aún da miedo pensarlo"

-Los 'boomers' están entrando progresivamente en la vejez y en pocos años serán la población que más necesite las residencias y los cuidados... ¿Qué va a cambiar?

-Hablamos de 14 millones de personas que nacimos entre el 1956 y el 1973 en España. Son las generaciones más formadas de la historia, en el que las mujeres han sido más independientes y hemos desarrollado modos de vida y convivencia distintos: por primera vez hemos tenido múltiples parejas y, en general, hemos tenido pocos hijos. Hay mucha gente que llega a la vejez sin tener una red de personas que les vayan a ayudar. Esta es una realidad que hasta ahora no existe.

"Hay mucha gente que llega a la vejez sin tener una red de personas que les vayan a ayudar"

-¿Cómo se traduce esto?

-Yo creo que vienen cambios muy importantes en la familia. Nuestras madres o nuestras abuelas no tenían un proyecto de vida personal más allá de su familia. Las generaciones que vienen ahora han tenido un proyecto de vida propio al cual han tenido que responder. Es un cambio muy importante y creo que va a derivar en un reequilibrio. Hasta ahora asumíamos que cuando fuéramos mayores nos cuidarían nuestras hijos. Ahora, estas generaciones dicen que no quieren pasar a sus hijos la responsabilidad de su cuidado; luego habrá que ver qué acaba pasando.

-¿Por qué?

-Muchas mujeres que tienen 50 o 60 años, han sido cuidadoras y ahora no quieren pasar esa responsabilidad a sus hijos. Creen que las generaciones jóvenes tienen muchas limitaciones: el acceso a la vivienda, que trabajan y cobran muy poco, dificultades para tener hijos y mantenerlos... Y no quieren ser una carga más. Creen, de hecho, que el simple hecho de hablar con sus hijos de si querrán cuidarlos o no ya limita o cercena su vida.

"Los 'boomers' creen que las generaciones jóvenes tienen muchas limitaciones y no quieren ser una carga más"

-¿La 'generación sandwich' -personas, especialmente mujeres, con hijos y mayores a cargo a la vez- no quiere que sus hijos pasen por lo mismo que ellos?

-No decimos que queremos que nos cuiden. Creo que hay un discurso público que niega querer pasar esa responsabilidad a los hijos que no se corresponde con la manera en la que realmente querríamos ser cuidados. Quizá será diferente a cómo lo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, puede ser que prefiramos que nuestros hijos no nos acompañen hasta el aseo. A lo mejor preferimos simplemente compartir espacios sin que nos asistan, solo por la compañía.

"Vienen realidades muy aisladas y vejeces muy largas; necesitamos planificar pero da miedo pensarlo"

-¿Qué papel pueden jugar la tecnología o la innovación para centrarnos en estos nuevos cuidados?

-Creo que la tecnología puede ser una parte de la solución. Hay que innovar en servicios y en la manera en la que se proveen, pero creo que el cuidado tiene mucho que ver también con lo humano, con la mano amiga. Debemos combinar la tecnología sabiamente con una mirada más comunitaria. Ayudará, pero no será lo solución definitiva a los cuidados.

"La tecnología ayudará en los cuidados, pero no sustituirá la mano amiga"

-La pirámide demográfica nos dice que cada vez habrá menos cuidadores...

-Es que hay mucha gente que viene sin hijos, o que los tiene fuera y no saben quién les va a ayudar cuando lo necesiten en el futuro. Además, se dan realidades que hasta ahora no existían: hijos únicos con padres divorciados y que tienen nuevas parejas y que se ven cuidando ellos solos de hasta cuatro personas. Vienen realidades muy aisladas y vejeces muy largas.

-¿Cómo nos podemos preparar para estas vejeces más largas?

-Si te jubilas a los 65 y falleces a los 90, estamos hablando de una etapa que supondrá entre un cuarto y un tercio de tu vida. Muchas empezarán con una parte muy buena, pero la edad trae la fragilidad y, a veces, la dependencia. Necesitamos planificar un poco esas vejeces; ponerles un poco de norte para que tengan sentido pese a las situaciones frágiles a las que se enfrentan y poder percibir calidad de vida. Hay que planificar tanto económicamente como en términos de qué cuidados nos gustaría recibir: ¿Cómo queremos que nos cuiden? ¿Cómo queremos ser en la relación con nuestros hijos? Creo que se ha de poner sobre la mesa, pero que aún nos da miedo pensarlo.

"Tenemos que aprender que la soledad es parte de la condición humana"

-Uno de los principales problemas sigue siendo la soledad no deseada... ¿Cómo la afrontamos?

Noticias relacionadas

-Hay una tendencia a tratar la soledad como una especie de enfermedad, cuando es algo que forma parte de la vida. También se ha tratado como algo esencialmente social, de falta de compañía, cuando puedes sentirte muy solo rodeado de personas. Tenemos que aprender que es parte de la condición humana, aprender a vivir con ella y habitarla, y cambiar la narrativa: entender que lo importante no es dar más compañía, que también, sino capacitar a las personas para que aprendan a vivir con su soledad.