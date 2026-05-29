Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no quieres cargarte el motor por usar agua del grifo, lo que tienes que hacer es usar refrigerante desde el minuto 1”

Vamos a eliminar un mito sobre los coches: el anticongelante sólo sirve para el invierno. Existe la creencia de que este líquido sólo sirve para que el circuito no se congele pero ya te decimos que no, que lo tienes que usar durante todo el año y da igual si vives en Pontevedra o en Cádiz.

Los mecánicos explican que el motor de un coche trabaja a temperaturas muy elevadas y para que no se caliente de más necesita un circuito de refrigeración que controle esta temperatura y la mantenga dentro de unos márgenes. Es por ello que el anticongelante, o refrigerante, es tan importante, ya que ayuda a que no se sobrecaliente.

Así lo explica en sus redes sociales el mecánico Juan José Ebenezer, que tiene más de 182.000 seguidores en Instagram. “Si pones agua del grifo después vas a tener que reparar el grifo porque se te ha oxidado, vas tener pérdidas de agua, vas a tener tu motor endurecido de óxido y vas a tener un montón de problemas en el circuito y sin contar que se recaliente el coche por no ponerle el refrigerante”, explica.

El anticongelante no sólo ayuda a que no congele el motor, también evita la oxidación y la corrosión de las piezas metálicas del motor y protege las juntas y los manguitos y hace que el sistema de refrigeración funcione correctamente.

Además, Ebenezer añade que “cuanto mejor sea el refrigerante, mejor calidad tenga, mejor va a proteger tu circuito, mejor lo va a lubricar y a refrigerar tanto en verano como en invierno”.

Anticongelante en verano e invierno

En los meses de calor, el anticongelante sigue siendo fundamental. Cuando la temperatura exterior sube, el motor trabaja en condiciones más exigentes, especialmente en atascos, trayectos urbanos, viajes largos o subidas pronunciadas. Si el refrigerante está en mal estado o se ha sustituido por agua, aumenta el riesgo de que el motor se caliente más de la cuenta.

“Si no quieres que a la larga, por haber usado agua del grifo, porque vivas en una zona más cálida y pienses que ahorras dinero, cargarte el motor, lo que tienes que hacer es ponerle refrigerante desde el minuto 1”, concluye el mecánico.