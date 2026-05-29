La medida de la DGT que cambió la seguridad vial en España: de más de once muertos al día en carretera en 2006 a cuatro en la actualidad

El carné de conducir por puntos cumple 20 años en España con una cifra que resume su impacto: más de 10.000 vidas salvadas. Así lo ha destacado el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante la entrega de los premios Ponle Freno, celebrada en el Senado.

Navarro, que recibió una mención de honor por el aniversario de la implantación del sistema, recordó que en 2006 morían algo más de once personas cada día en accidentes de tráfico. Hoy, esa cifra se ha reducido a cuatro fallecidos diarios.

La medida que cambió la conducción en España

El carné por puntos entró en vigor en 2006 con una idea sencilla: vincular el permiso de conducir al comportamiento real del conductor. Las infracciones graves dejaron de traducirse solo en multas económicas y empezaron a tener una consecuencia directa sobre la posibilidad de seguir conduciendo.

Pere Navarro, director general de Tráfico. / EFE

Para Navarro, aquellos años dejaron varias lecciones: que los siniestros son evitables, que la seguridad vial debe ser una prioridad y que hacer cumplir la ley es una de las formas más eficaces de reducir accidentes.

El reto pendiente: bajar de 1.100 muertos al año

El presidente del Senado, Pedro Rollán, defendió la necesidad de reeditar grandes pactos en seguridad vial y recordó que desde 2013 España no consigue reducir el número de fallecidos por debajo de los 1.100 al año.

Aun así, también señaló un dato esperanzador: en 2025 hubo 36 días sin ninguna víctima mortal en carretera, ocho más que en 2024.

Atropellos, el nuevo frente urbano

La seguridad vial urbana fue otro de los grandes temas del acto. La FEMP recordó que en España se producen cada año más de 12.000 atropellos, con cerca de 200 fallecidos y 1.500 heridos graves.

En solo dos meses, 34 ayuntamientos se han sumado al manifiesto Ponle Freno para reducir a la mitad los fallecidos y heridos graves por atropello.

Premios a quienes salvan vidas

Entre los galardonados también estuvo Andrés Denís, militar de 22 años de la Brigada Aragón, que rescató a un hombre atrapado en la cabina de un camión con productos químicos antes de que explosionara tras un accidente en la A-23, en Zaragoza.

El Ayuntamiento de Bilbao recibió el premio a la Mejor Acción de Seguridad Vial por convertirse en la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar todas sus vías a 30 kilómetros por hora.

Dos décadas después, el carné por puntos sigue siendo una de las reformas más decisivas de la seguridad vial española. Pero el mensaje de fondo continúa siendo el mismo: la carretera mata menos que hace veinte años, pero todavía mata demasiado.