Ojo con el Coco Choco: decretada una alerta alimentaria por estas populares barritas proteicas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda a las personas alérgicas a la soja o a los cacahuetes que no consuman este producto de la marca Barebells vendido en la Comunidad Valenciana, entre otras regiones españolas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta dirigida a las personas con alergia a la soja o a los cacahuetes tras detectarse la presencia de estos ingredientes en unas barritas proteicas comercializadas en España sin que aparezcan reflejados en el etiquetado.
La advertencia afecta al producto Coco Choco Soft Protein Bar, de la marca Barebells, procedente de Países Bajos.
El lote afectado
Según la información facilitada por la AESAN, el producto implicado es el siguiente:
- Nombre: Coco Choco Soft Protein Bar
- Marca: Barebells
- Número de lote: L6055-R
- Fecha de caducidad: 24 de febrero de 2027
- Peso: 55 gramos
La alerta fue comunicada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) después de que las autoridades sanitarias de Suecia detectaran la presencia de soja y cacahuetes no declarados en el etiquetado.
Distribuido en varias comunidades autónomas
La distribución inicial del producto se realizó en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
No obstante, las autoridades no descartan que haya podido llegar también a otras regiones mediante redistribuciones posteriores.
¿Quiénes no deben consumirlo?
La AESAN recomienda que las personas con alergia a la soja o a los cacahuetes que tengan alguna unidad de este lote en casa se abstengan de consumirla y procedan a devolverla o desecharla.
La agencia subraya que la advertencia se limita exclusivamente a este colectivo.
Sin riesgo para el resto de consumidores
Las autoridades sanitarias han querido lanzar un mensaje de tranquilidad al resto de la población.
El consumo de estas barritas no supone ningún riesgo para las personas que no sean alérgicas a la soja o a los cacahuetes, por lo que la alerta se circunscribe únicamente a quienes padecen estas alergias alimentarias.
Mientras tanto, la información ya ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
- La renuncia de decenas de profesores a corregir en Selectividad obliga a la UA y la UMH a buscar sustitutos
- Varios detenidos en una operación antiterrorista en Alicante, Xixona y la Vega Baja
- Tabla de jubilación 2026 y 2027: cuánto se cobra según los años cotizados según el experto Ignacio Solsona
- Las asambleas docentes también rechazan las últimas medidas del Consell para tratar de desactivar la huelga
- De Eurovisión a las salas de apuestas o las perfumerías: el triunfo de Dara convierte el Bangaranga en objeto de deseo de las empresas
- Bragarnik inicia su casting para el Elche con Iván Ania entre los favoritos
- El Consell deja para la cuarta semana de huelga las negociaciones y se abre a hacer más mejoras
- Carlos Sedano, experto en seguridad vial, sobre los conductores nacidos antes de 1961: “El certificado médico para renovar el carnet va a ser más exigente”