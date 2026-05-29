Ojo con el Coco Choco: decretada una alerta alimentaria por estas populares barritas proteicas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta dirigida a las personas con alergia a la soja o a los cacahuetes tras detectarse la presencia de estos ingredientes en unas barritas proteicas comercializadas en España sin que aparezcan reflejados en el etiquetado.

La advertencia afecta al producto Coco Choco Soft Protein Bar, de la marca Barebells, procedente de Países Bajos.

El lote afectado

Según la información facilitada por la AESAN, el producto implicado es el siguiente:

Nombre: Coco Choco Soft Protein Bar

Coco Choco Soft Protein Bar Marca: Barebells

Barebells Número de lote: L6055-R

L6055-R Fecha de caducidad: 24 de febrero de 2027

24 de febrero de 2027 Peso: 55 gramos

La alerta fue comunicada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) después de que las autoridades sanitarias de Suecia detectaran la presencia de soja y cacahuetes no declarados en el etiquetado.

Distribuido en varias comunidades autónomas

La distribución inicial del producto se realizó en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

No obstante, las autoridades no descartan que haya podido llegar también a otras regiones mediante redistribuciones posteriores.

¿Quiénes no deben consumirlo?

La AESAN recomienda que las personas con alergia a la soja o a los cacahuetes que tengan alguna unidad de este lote en casa se abstengan de consumirla y procedan a devolverla o desecharla.

La agencia subraya que la advertencia se limita exclusivamente a este colectivo.

Sin riesgo para el resto de consumidores

Las autoridades sanitarias han querido lanzar un mensaje de tranquilidad al resto de la población.

El consumo de estas barritas no supone ningún riesgo para las personas que no sean alérgicas a la soja o a los cacahuetes, por lo que la alerta se circunscribe únicamente a quienes padecen estas alergias alimentarias.

Mientras tanto, la información ya ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.