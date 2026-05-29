El origen de “bailar el agua a alguien”: la expresión que usamos para hablar de adulación interesada
La frase alude a quienes complacen a otra persona de forma exagerada para ganarse su favor, aunque hoy casi siempre se usa con sentido crítico
“Bailar el agua a alguien” significa halagarlo, seguirle la corriente o complacerlo demasiado, normalmente por interés. No se usa para describir un elogio sincero, sino una actitud servil: la de quien dice lo que el otro quiere oír para quedar bien, evitar problemas o conseguir algo.
Un origen ligado al gesto de servir
El origen más aceptado relaciona la expresión con la acción de mover o agitar el agua antes de servirla, especialmente en contextos antiguos donde el servicio doméstico o cortesano tenía una fuerte carga simbólica.
“Bailar” aquí no debe entenderse como danza literal, sino como mover algo con gracia o disposición servicial. Quien “baila el agua” está pendiente del otro, se anticipa a sus deseos y adapta su comportamiento para agradarle.
De la cortesía a la adulación
Con el tiempo, la expresión pasó del gesto físico al terreno moral. Ya no se trata de servir agua, sino de servir palabras: elogios, asentimientos, risas forzadas o apoyos interesados.
Por eso se aplica a quien nunca contradice al jefe, al poderoso, al famoso o a cualquier persona de la que espera obtener beneficio.
Por qué sigue viva
La frase funciona porque retrata una conducta muy reconocible. Todos hemos visto alguna vez a alguien cambiar de opinión, exagerar elogios o mostrarse demasiado complaciente cuando le conviene.
Bailar el agua no es simplemente ser amable. Es convertir la amabilidad en estrategia.
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