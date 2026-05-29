Guardia Civil

Pillado un hombre en Oviedo con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación el carné de conducir

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Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) pertenecientes a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) pillaron in fraganti a un varón de 54 años, de nacionalidad china y residente en Oviedo, utilizando un dispositivo de intercomunicación no autorizado durante la realización de la prueba teórica para la recuperación del permiso de conducción por pérdida de vigencia.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado día 11, durante el desarrollo de los exámenes realizados en el aula de la Jefatura Provincial de Tráfico de la capital. El aspirante se encontraba realizando la prueba para la recuperación del permiso tras haber perdido su vigencia. El análisis de su conducta y ciertos indicios en la vestimenta levantaron las sospechas de los efectivos del GIAT presentes en las pruebas.