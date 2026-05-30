La avería de más de 400 euros que afecta a cada vez más coches: así puedes evitarla con un sencillo mantenimiento

Los talleres mecánicos están detectando un aumento significativo de vehículos que llegan con una misma avería: el fallo del módulo ABS. Aunque muchos conductores desconocen la importancia de este componente, su avería puede generar una factura superior a los 400 euros y comprometer uno de los sistemas de seguridad más importantes del automóvil.

Según explica el especialista de automoción @jcautomotivetop en un reciente vídeo publicado en TikTok, la gran mayoría de estos fallos podrían evitarse con una operación de mantenimiento sencilla y económica que muchos propietarios pasan por alto.

¿Qué es el módulo ABS y por qué se avería?

El sistema ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) es el encargado de evitar que las ruedas se bloqueen durante una frenada de emergencia, permitiendo al conductor mantener el control del vehículo.

Aunque en numerosos casos el módulo ABS puede repararse sin necesidad de sustituirlo por uno nuevo, la intervención sigue siendo costosa. El problema, según el experto, suele estar relacionado con el estado del líquido de frenos.

El líquido de frenos, el gran olvidado del mantenimiento del coche

Uno de los principales motivos por los que termina fallando el módulo ABS es la falta de sustitución periódica del líquido de frenos. La mayoría de fabricantes recomiendan renovar este fluido cada dos años, un plazo que muchos conductores desconocen o no respetan.

Con el paso del tiempo, el líquido de frenos pierde propiedades y puede absorber humedad, afectando al correcto funcionamiento de distintos componentes del sistema de frenado, incluido el módulo ABS.

Cambiar el líquido de frenos cada dos años puede ahorrar cientos de euros

Los especialistas insisten en que respetar los intervalos de mantenimiento recomendados es clave para evitar averías costosas. En este caso, una simple sustitución del líquido de frenos cada dos años puede ayudar a prolongar la vida útil del sistema ABS y evitar reparaciones que superan fácilmente los 400 euros.

Además del ahorro económico, mantener el sistema de frenos en perfecto estado es fundamental para garantizar la seguridad en carretera.

La importancia de seguir el mantenimiento recomendado

El mensaje de los expertos es claro: muchas de las averías más caras pueden prevenirse con revisiones periódicas y un mantenimiento adecuado. En el caso del módulo ABS, prestar atención al estado del líquido de frenos puede marcar la diferencia entre una pequeña operación de mantenimiento y una reparación mucho más costosa.

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Por ello, si hace más de dos años que no cambias el líquido de frenos de tu vehículo, los profesionales recomiendan revisarlo cuanto antes para evitar problemas futuros y mantener el sistema de frenado en óptimas condiciones.