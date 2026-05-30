Por qué decimos “seguir en sus trece”: la historia del papa que se negó a ceder

Pocas expresiones del castellano describen tan bien la terquedad como “seguir en sus trece”. La utilizamos cuando alguien se niega a cambiar de opinión pese a las evidencias, los consejos o las presiones externas.

Pero lo que muchos desconocen es que la frase tiene un origen histórico muy concreto y que su protagonista fue nada menos que un papa.

Un número que no era un número cualquiera

La expresión se remonta al siglo XV y está relacionada con Pedro Martínez de Luna, más conocido como Benedicto XIII, el célebre Papa Luna.

Durante el llamado Cisma de Occidente, la Iglesia católica vivió una profunda división. Hubo momentos en los que coexistieron varios papas que reclamaban simultáneamente la legitimidad del cargo, generando una crisis sin precedentes dentro de la cristiandad. Benedicto XIII fue uno de ellos.

El hombre que se negó a renunciar

Con el paso de los años, gran parte de Europa retiró su apoyo al Papa Luna para intentar poner fin al conflicto y reunificar la Iglesia. Sin embargo, él se mantuvo firme.

Ni las presiones diplomáticas, ni los acuerdos entre reyes, ni las decisiones de los concilios consiguieron convencerlo para que abandonara su reclamación al papado.

Benedicto XIII siguió defendiendo hasta el final que era el auténtico pontífice. Y, sobre todo, siguió siendo el Trece.

De Benedicto XIII a “seguir en sus trece”

Según la explicación más extendida, la expresión nació precisamente de esa actitud. Mientras todos le pedían que renunciara a su condición de papa, Benedicto XIII insistía en mantener su posición. Continuaba aferrado a su título, a su número y a su convicción.

De ahí habría surgido la idea de que alguien que no cambia de postura, pese a las circunstancias, “sigue en sus trece”. Es decir, permanece firme en aquello que considera correcto, aunque el resto del mundo piense lo contrario.

Una expresión que ha sobrevivido seis siglos

Hoy la frase ha perdido cualquier vínculo religioso y se utiliza en contextos cotidianos. Puede referirse a un amigo que no admite que se ha equivocado, a un familiar empeñado en una idea imposible o a un político que se niega a rectificar.

Normalmente tiene un matiz crítico y se asocia a la obstinación, aunque en algunos casos también puede interpretarse como una muestra de firmeza y coherencia.

¿Terquedad o convicción?

Quizá por eso la expresión ha sobrevivido durante tantos siglos. Porque plantea una pregunta que sigue siendo actual: ¿cuándo estamos siendo fieles a nuestras convicciones y cuándo simplemente nos negamos a reconocer que estamos equivocados?

Benedicto XIII nunca cedió. Murió convencido de que era el legítimo papa. Y, más de seiscientos años después, su empeño continúa vivo en una de las expresiones más populares del idioma español.