La psicóloga Rocío Ramos, 'Supernanny', alerta sobre el exceso de celebraciones infantiles: "¿Hay que celebrarlo todo?"

Las graduaciones de educación infantil, las fiestas de cumpleaños cada vez más espectaculares y las comuniones convertidas en auténticas bodas han centrado el debate en el programa Atrévete de Cadena Dial. Durante su intervención, la psicóloga Rocío Ramos-Paúl, popularmente conocida como 'Supernanny', reflexionó sobre el mensaje que los padres están transmitiendo a sus hijos con este modelo de celebraciones.

Según se comentó en el espacio radiofónico, el coste medio de determinadas celebraciones puede alcanzar los 600 euros por niño, una cifra que ha llevado a plantear una pregunta cada vez más recurrente entre las familias: ¿es necesario celebrarlo todo?

"Las graduaciones en educación infantil, no"

Rocío Ramos fue contundente al referirse a una práctica que se ha popularizado en los últimos años: las graduaciones de niños de apenas dos o tres años.

"Las graduaciones en educación infantil, no", afirmó tajantemente durante el programa.

La psicóloga explicó que su principal preocupación no es la celebración en sí, sino el aprendizaje que reciben los menores. En su opinión, convertir cualquier etapa educativa en un acontecimiento extraordinario puede desvirtuar el verdadero valor de los logros importantes.

"Celebramos tanto y todo que cuando llegue lo extraordinario, ¿qué vamos a hacer?", planteó durante la entrevista.

El riesgo de premiar sin esfuerzo

Uno de los argumentos centrales de la experta es que muchas de estas celebraciones llegan sin que exista detrás un esfuerzo significativo por parte del menor.

Rocío Ramos señaló que cuando se organizan grandes fiestas por acontecimientos cotidianos se corre el riesgo de transmitir a los hijos que son merecedores de recompensas constantes e inmediatas.

"Tú sin ningún esfuerzo te he puesto en el centro de la familia", explicó al describir el mensaje implícito que pueden recibir algunos niños.

La psicóloga advirtió de que esta dinámica puede dificultar posteriormente la gestión de la frustración y la valoración de los logros que realmente requieren dedicación, constancia y sacrificio.

Cumpleaños, comuniones y graduaciones cada vez más espectaculares

Durante la conversación también se abordó la creciente escalada en el nivel de las celebraciones infantiles. Según explicó la experta, los cumpleaños actuales incluyen con frecuencia elementos como castillos hinchables, fuentes de chocolate y grandes montajes de ocio, generando una comparación constante entre familias.

Esta situación provoca que muchos padres sientan una importante presión social para igualar o superar las celebraciones de otros niños.

"La teoría es muy fácil, pero la presión social y ser asertivo en estos casos es muy complicado", reconoció.

El impacto económico en las familias

La especialista también puso el foco en las consecuencias económicas de esta tendencia. Como ejemplo, señaló el caso de familias con varios hijos que pueden verse obligadas a asumir importantes desembolsos en poco tiempo.

En etapas como Bachillerato, donde sí considera que existe un cierre de ciclo con una carga emocional relevante, entiende que pueda organizarse una celebración especial. Sin embargo, cuestiona que el mismo nivel de gasto y organización se reproduzca desde la escuela infantil.

La clave: celebrar sí, pero con sentido

Lejos de rechazar las celebraciones familiares, Rocío Ramos defendió que los momentos importantes deben compartirse y disfrutarse. No obstante, considera fundamental adaptar cada festejo a la relevancia del acontecimiento y al esfuerzo realizado por el menor.

"Celebrarlo todo, pero ajusta la importancia del acontecimiento y el esfuerzo que haya puesto tu hijo", recomendó.

La psicóloga concluyó recordando que las celebraciones deben realizarse siempre dentro de las posibilidades de cada familia y evitando que la comparación social marque las decisiones educativas.

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De este modo, apuesta por recuperar el valor simbólico de los logros y enseñar a los niños que no todos los acontecimientos requieren una gran fiesta para ser especiales.