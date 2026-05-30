"Lo veo todos los días en el taller": la advertencia de un mecánico sobre el aceite del motor

Hace apenas unas décadas, cambiar el aceite del motor cada 5.000 o 10.000 kilómetros, o una vez al año, era una práctica habitual entre los conductores. Sin embargo, los fabricantes han ido ampliando progresivamente estos intervalos hasta alcanzar, en muchos modelos actuales, los 20.000, 25.000 e incluso 30.000 kilómetros o dos años entre cambios.

Este cambio ha generado debate entre aficionados al motor y profesionales de la mecánica, especialmente cuando se trata de la durabilidad del propulsor a largo plazo.

¿Por qué los fabricantes permiten cambios de aceite cada vez más espaciados?

Según explica el creador de contenido especializado @jcautomotivetop, una de las razones principales es la evolución de los lubricantes y de los propios motores.

Actualmente, los aceites sintéticos de última generación ofrecen una resistencia mucho mayor al desgaste y a las altas temperaturas, mientras que los motores modernos cuentan con tolerancias más precisas y sistemas de gestión más avanzados.

Todo ello permite que los intervalos de mantenimiento sean más largos sin comprometer, en teoría, el funcionamiento del vehículo.

Menos cambios de aceite, menos residuos y una menor huella de carbono

El mecánico plantea una teoría personal sobre esta tendencia. Si la industria automovilística busca fabricar vehículos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, reducir la frecuencia de los cambios de aceite también contribuye a disminuir el impacto ambiental.

Al realizar menos mantenimientos durante la vida útil de un vehículo se consigue:

Reducir la cantidad de aceite usado que debe ser gestionado como residuo.

Disminuir la huella de carbono asociada a la producción y transporte de lubricantes.

Reducir el número de visitas al taller.

Desde un punto de vista ecológico, la estrategia tiene cierta lógica y encaja con las exigentes normativas medioambientales actuales.

El problema aparece cuando los conductores se retrasan aún más en el mantenimiento

Sin embargo, el experto advierte de un problema que observa diariamente en el taller.

Si anteriormente muchos conductores retrasaban el cambio de aceite cuando tocaba hacerlo a los 10.000 kilómetros, llegando en ocasiones a los 15.000 o incluso 18.000 kilómetros, la situación puede ser más delicada cuando los intervalos recomendados alcanzan los 30.000 kilómetros o los dos años.

Según explica, es frecuente encontrar vehículos que llegan con la revisión superada en varios miles de kilómetros o incluso varios meses, una situación que provoca que el lubricante pierda gran parte de sus propiedades.

"El aceite sale hecho chapapote", asegura el mecánico al describir el estado que presentan algunos motores cuando el mantenimiento se aplaza más allá de lo recomendado.

¿Es mejor cambiar el aceite antes de lo que indica el fabricante?

El creador del vídeo reconoce que, como apasionado del motor, prefiere seguir una estrategia más conservadora.

Por ello, asegura que en sus vehículos continuará realizando el cambio de aceite cada 10.000 kilómetros o una vez al año, una práctica que considera beneficiosa para maximizar la vida útil del motor.

No obstante, también deja claro que se trata de una decisión personal y que los conductores deben seguir siempre las recomendaciones establecidas por el fabricante de su vehículo, ya que son quienes diseñan y validan los planes de mantenimiento oficiales.

La clave está en respetar los plazos de mantenimiento

Más allá del debate sobre si conviene adelantar los cambios de aceite, el mensaje principal es claro: lo más importante es no superar los intervalos recomendados por el fabricante.

Noticias relacionadas

Un aceite degradado pierde capacidad de lubricación, aumenta el desgaste interno y puede comprometer el funcionamiento del motor a largo plazo. Por ello, respetar los plazos establecidos sigue siendo una de las mejores inversiones para mantener el coche en buen estado durante años.