Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox intervenidas en siete operaciones contra clínicas clandestinas

La Guardia Civil ha intervenido un total de 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox) y ha detenido a nueve personas en el marco de siete operaciones desarrolladas contra clínicas clandestinas en las provincias de Vizcaya, Barcelona, Las Palmas y Asturias. Además, otras dos personas están siendo investigadas por su presunta implicación en los hechos. La investigación, desarrollada entre marzo de 2025 y mayo de 2026, se inició después de que agentes del Instituto Armado localizaran diversos paquetes en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, que contenían medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam.

Entre los productos intervenidos se encontraban dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso. Según ha informado la Guardia Civil, los productos eran introducidos en territorio nacional sin la correspondiente autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia, lo que suponía un riesgo para pacientes y consumidores.

Entre los implicados figuran tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, supuestamente, realizaban tratamientos con productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados e incluso domicilios particulares. Como resultado de las actuaciones, nueve personas han sido detenidas y otras dos investigadas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, de intrusismo profesional.

Por provincias, el balance se salda con cuatro detenidos y dos investigados en Vizcaya; dos detenidos en Barcelona; dos detenidos en Las Palmas; y un detenido en el Principado de Asturias. Además de las intervenciones realizadas en el aeropuerto de Foronda, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava practicó diversos registros en inmuebles y locales relacionados con la actividad investigada. En Vizcaya, las actuaciones se llevaron a cabo en Bilbao, Basauri, Galdakao y Barakaldo; en Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat; en Asturias, en Avilés; y en la provincia de Las Palmas, en Carrizal y Vecindario.

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Los registros permitieron localizar aproximadamente 10.000 unidades de toxina botulínica de origen ilegal listas para su utilización, así como más de 200 viales de ácido hialurónico introducidos fuera de los canales autorizados. Asimismo, los agentes intervinieron más de 115.000 euros que, presuntamente, procederían de los beneficios obtenidos mediante tratamientos realizados al margen de los controles sanitarios.