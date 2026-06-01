Alice Kellen, escritora superventas valenciana: “Reconciliarse con uno mismo a veces es más complicado que hacerlo con los demás”

“Reconciliarse con uno mismo a veces es más complicado que hacerlo con los demás” es una de esas frases que resumen muy bien el universo emocional de Alice Kellen. La cita aparece en su novela Todo lo que nunca fuimos, una historia en la que el amor, el duelo y las heridas personales se cruzan con la necesidad de reconstruirse desde dentro.

La fuerza de la frase está en que no habla solo de pedir perdón o cerrar una historia con otra persona. Habla de algo más íntimo: la dificultad de mirarse sin reproches, de aceptar los errores cometidos y de dejar de castigarse por lo que no salió como esperábamos.

Por qué perdonarse puede ser tan difícil

A menudo resulta más sencillo entender las debilidades ajenas que aceptar las propias. Podemos perdonar a otra persona, justificar sus miedos o comprender sus contradicciones, pero cuando se trata de nosotros mismos, el juicio suele ser más severo.

Alice Kellen dice que muchas críticas a la novela romántica se hacen sin conocimiento. / INFORMACIÓN

Ahí aparece el sentido de la frase de Kellen: la reconciliación personal exige honestidad, memoria y compasión. No basta con olvidar lo ocurrido. Hace falta asumirlo sin convertirlo en una condena permanente.

El universo emocional de Alice Kellen

Alice Kellen es una autora española asociada a la novela romántica juvenil y adulta. Nacida en Valencia, comenzó su trayectoria literaria en 2013 con Llévame a cualquier lugar y ha consolidado una obra centrada en los vínculos afectivos, las segundas oportunidades y los procesos de crecimiento personal.

Sus novelas suelen moverse entre el amor y la herida, pero no reducen sus historias a la relación de pareja. En muchos casos, el verdadero viaje de sus personajes consiste en entender quiénes son, qué han perdido y qué necesitan soltar para poder avanzar.

Una idea que va más allá del amor romántico

Aunque la frase procede del contexto de una novela romántica, su significado puede leerse de una forma más amplia. Reconciliarse con uno mismo implica dejar de vivir atrapado en la culpa, en la comparación o en la nostalgia de lo que pudo haber sido.

Alice Kellen con una novela suya en València. / FERNANDO BUSTAMANTE

Por eso conecta con tantos lectores: porque todos, en algún momento, hemos tenido que hacer las paces con una versión anterior de nosotros mismos. Con quien fuimos, con quien no supimos ser o con quien intentamos ser para agradar a otros.

La literatura como espejo

Uno de los motivos por los que las frases de Alice Kellen circulan tanto entre sus lectores es su capacidad para expresar emociones reconocibles con palabras sencillas. Sus historias funcionan como un espejo emocional: hablan de pérdidas, deseos, miedos y decisiones que muchas personas identifican como propias.

En esa línea, “Reconciliarse con uno mismo a veces es más complicado que hacerlo con los demás” funciona casi como una pequeña conclusión vital. No siempre basta con cerrar una relación, resolver una conversación pendiente o aceptar una disculpa. A veces, el paso más difícil es dejar de pelear contra uno mismo.

Aprender a vivir sin reprocharse tanto

La frase de Kellen invita a mirar el perdón personal no como una forma de justificarse, sino como una manera de seguir adelante. Reconciliarse con uno mismo no significa negar los errores ni borrar el pasado. Significa comprenderlo, integrarlo y permitir que no defina por completo el futuro.

Quizá por eso la cita resulta tan poderosa: porque pone nombre a una batalla silenciosa. La que no siempre se ve desde fuera, pero que muchas personas libran por dentro cuando intentan volver a sentirse en paz.