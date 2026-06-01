Eudemo de Rodas, filósofo de la Antigua Grecia: “La ciencia avanza cuando la memoria de los antiguos se convierte en pregunta para los nuevos”

Eudemo de Rodas no es uno de los nombres más conocidos de la filosofía griega, pero su papel fue esencial en la transmisión del conocimiento antiguo. Discípulo de Aristóteles y vinculado a la escuela peripatética, su figura representa una idea decisiva: la ciencia no solo progresa con descubrimientos, sino también cuando alguien ordena, conserva y revisa lo que otros pensaron antes.

La frase “La ciencia avanza cuando la memoria de los antiguos se convierte en pregunta para los nuevos” resume muy bien su legado, aunque debe entenderse como una reflexión inspirada en su figura y no como una cita literal conservada. Eudemo vivió en una época en la que el conocimiento comenzaba a organizarse con método, y su contribución consistió precisamente en mirar hacia atrás para entender mejor cómo se había construido la ciencia.

Quién fue Eudemo de Rodas

Eudemo de Rodas fue un filósofo griego que floreció antes del año 300 a. C. y que formó parte del círculo intelectual de Aristóteles. También fue amigo de Teofrasto, otro de los grandes continuadores del pensamiento aristotélico.

Su importancia no se debe tanto a una doctrina propia ampliamente conservada como a su tarea de sistematización. Junto con otros discípulos del Liceo, contribuyó a ordenar y desarrollar la herencia filosófica de Aristóteles, ayudando a que ese pensamiento pudiera transmitirse con mayor claridad.

El primer historiador de la ciencia

Uno de los aspectos más destacados de Eudemo es que suele ser considerado uno de los primeros, e incluso el primer, historiador de la ciencia. Se le atribuyen obras sobre la historia de la geometría, la aritmética y la astronomía, aunque estos textos no han llegado completos hasta nosotros.

Su trabajo fue importante porque recogía noticias sobre matemáticos, astrónomos y pensadores anteriores. Gracias a autores posteriores que utilizaron sus obras, parte de esa memoria científica antigua pudo sobrevivir. En ese sentido, Eudemo no fue solo un transmisor: fue alguien que entendió que el pasado del conocimiento también debía ser estudiado.

La memoria como motor del pensamiento

Para Eudemo, conservar el conocimiento no significaba repetirlo sin más, sino ordenarlo, examinarlo y hacerlo útil para quienes venían después.

En la tradición científica, cada generación parte de una herencia. Los nuevos descubrimientos no aparecen en el vacío: nacen de problemas anteriores, de teorías incompletas, de observaciones heredadas y de preguntas que otros dejaron abiertas. La memoria, cuando se convierte en investigación, deja de ser simple recuerdo y se transforma en avance.

Un puente entre Aristóteles y la ciencia posterior

Eudemo pertenece a una etapa decisiva de la cultura griega: el momento en que la filosofía, la matemática y la observación de la naturaleza empezaron a presentarse como saberes organizados. Su cercanía a Aristóteles explica parte de su método, basado en clasificar, ordenar y buscar causas.

Pero su aportación tiene un valor añadido. Al reconstruir la historia de disciplinas como la geometría o la astronomía, Eudemo ayudó a crear una conciencia histórica del saber. Comprendió que para saber hacia dónde avanzar era necesario conocer el camino recorrido.

Un legado hecho de fragmentos

La dificultad para estudiar a Eudemo es que sus obras se han perdido casi por completo. Lo que sabemos de él procede de fragmentos, referencias y testimonios conservados por autores posteriores. Esa pérdida, paradójicamente, refuerza la importancia de su labor: él mismo intentó salvar del olvido la memoria de científicos anteriores, y hoy conocemos su figura gracias a otros que hicieron algo parecido con su obra.

Su caso recuerda que la historia del pensamiento no está formada solo por grandes nombres visibles. También depende de quienes recopilan, explican y transmiten. Sin ellos, muchos descubrimientos quedarían aislados o desaparecerían.

Por qué sigue siendo actual

Eudemo de Rodas sigue siendo una figura sugerente porque plantea una cuestión muy moderna: la ciencia necesita memoria. En una época marcada por la innovación constante, su ejemplo recuerda que avanzar no consiste únicamente en romper con el pasado, sino en dialogar con él.

Toda investigación nueva empieza, de algún modo, preguntando a los antiguos. A veces para confirmar sus intuiciones, otras para corregirlas y muchas para formular preguntas que ellos no pudieron responder. Por eso, la memoria científica no es un archivo inmóvil, sino una herramienta viva.

La frase “La ciencia avanza cuando la memoria de los antiguos se convierte en pregunta para los nuevos” resume esa enseñanza. Eudemo de Rodas nos recuerda que el conocimiento progresa cuando una generación recibe lo anterior, lo interroga y se atreve a llevarlo más lejos.