Michelle Drerup, psicóloga del sueño: “El dormitorio debe ser como una cueva: fresco, oscuro y silencioso”

Dormir bien no depende solo de acostarse a una hora razonable o de evitar pantallas antes de ir a la cama. El entorno en el que se duerme también importa, y uno de los factores más decisivos es la temperatura del dormitorio.

La psicóloga del sueño Michelle Drerup, especialista de Cleveland Clinic, resume la recomendación con una imagen sencilla: el dormitorio debería funcionar como una “cueva”, es decir, un espacio fresco, oscuro y silencioso. Según esta especialista, una referencia general para dormir mejor es mantener la habitación entre 15 y 19 grados.

Por qué conviene dormir en una habitación fresca

Durante la noche, el cuerpo necesita reducir ligeramente su temperatura interna para facilitar el inicio del sueño. Si la habitación está demasiado caliente, ese proceso puede verse alterado y la persona puede tardar más en dormirse, despertarse más veces o tener un sueño menos reparador.

Harvard Health también recomienda que el dormitorio esté ligeramente fresco y sitúa una orientación práctica en torno a 18-20 grados, además de insistir en otros hábitos de higiene del sueño como reservar la habitación para dormir y evitar dispositivos electrónicos en la cama.

Dormir mal aumenta el riesgo de padecer enfermedad de Alzhéimer / Freepik

No es solo cuestión de comodidad

El calor nocturno no solo resulta incómodo: puede fragmentar el descanso. Cuando el cuerpo no logra regular bien la temperatura, aumenta la probabilidad de despertares y de sensación de sueño ligero.

La Sleep Foundation recuerda que tanto el exceso de calor como el exceso de frío pueden afectar al sueño, aunque también matiza que la temperatura ideal puede variar según la persona, la ropa de cama, el pijama, la edad y otras condiciones individuales.

Un consejo útil para noches de calor

La recomendación no implica convertir el dormitorio en una nevera, sino crear un ambiente que ayude al cuerpo a bajar revoluciones. Ventilar antes de dormir, usar ropa de cama transpirable, evitar edredones demasiado pesados y reducir la exposición a luz intensa por la noche pueden ayudar a mejorar el descanso.

La idea central es sencilla: si el cuerpo necesita enfriarse para dormir bien, el dormitorio no debería obligarlo a luchar contra el calor. Por eso, la frase de Michelle Drerup funciona como una regla fácil de recordar: fresco, oscuro y silencioso.