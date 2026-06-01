Las PCR a los 12 aislados por hantavirus en el hospital en Madrid vuelven a ser negativas

Las pruebas PCR realizadas esta mañana a doce españoles aislados en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla han vuelto a resultar negativas por hantavirus, mientras que los otros dos cruceristas que dieron positivo siguen asintomáticos y en seguimiento en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de la situación de los catorce afectados por el brote de hantavirus en el buque MV Hondius, del que fueron evacuados el pasado 10 de mayo en una operación desarrollada en el puerto tinerfeño de Granadilla y posteriormente ingresados en el Gómez Ulla.

Los doce ingresados por ser considerados contactos afrontan su cuarta semana de cuarentena, y según el protocolo aprobado por Salud Pública, si siguen asintomáticos y con PCR negativa, la próxima semana podrían seguir el aislamiento en sus domicilios, guardando las medidas de seguridad establecidas por los expertos.

Mientras, siguen bajo seguimiento médico los otros dos que dieron positivo en sendas PCR. El primero de ellos, notó síntomas y dio positivo poco después de ingresar en el centro hospitalario, el pasado 11 de mayo. El segundo, dio positivo el pasado 25 de mayo, aunque estaba asintomático.

Los dos fueron trasladados a la Uatan, según establece el protocolo acordado por Salud Pública ante la crisis del hantavirus por el brote declarado en el MV Hondius, un crucero que partió el 1 de abril de Usuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico con destino a Canarias con unas 150 personas a bordo, catorce de ellas españoles (tres pasajeros y un tripulante).

Las dos mujeres que estuvieron aisladas en Alicante y Barcelona por ser consideradas contacto de uno de los tres fallecidos por el brote, una mujer neerlandesa con quien coincidieron brevemente en un avión, siguen la cuarentena en sus domicilios desde hace una semana (25 y 23 de mayo, respectivamente).

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