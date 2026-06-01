La psicología dice que las personas que se olvidan del nombre de alguien a quien van a presentar a otros, aun conociéndolo de sobra, pueden estar sufriendo un bloqueo momentáneo causado por la ansiedad social

Olvidar el nombre de una persona justo cuando vamos a presentarla a alguien puede resultar especialmente incómodo. Lo llamativo es que muchas veces no ocurre con alguien desconocido, sino con una persona cuyo nombre sabemos perfectamente. En ese instante, sin embargo, la palabra parece desaparecer.

La psicología relaciona este tipo de situaciones con un fallo temporal de recuperación de la memoria, parecido al fenómeno conocido como “punta de la lengua”. En estos casos, la información está almacenada, pero no aparece en el momento exacto en que se necesita. Este fenómeno se define como la sensación de tener una palabra conocida temporalmente inaccesible, aunque parezca que está a punto de recordarse.

Por qué ocurre justo al presentar a alguien

Presentar a una persona ante otras añade un componente de presión social. No solo hay que recordar el nombre, sino hacerlo rápido, en voz alta y sin equivocarse. Esa pequeña exigencia puede aumentar la tensión del momento.

Cuando aparece la ansiedad social, aunque sea de forma leve, la atención puede desplazarse desde el dato que queremos recordar hacia la preocupación por hacerlo bien. Es decir, la persona empieza a pensar en no fallar, en no quedar mal o en cómo reaccionarán los demás si se equivoca. Esa vigilancia interna puede interferir con la recuperación natural del nombre.

No significa que esa persona no importe

Uno de los errores más frecuentes es interpretar este olvido como una señal de desinterés. Sin embargo, en muchos casos sucede precisamente lo contrario: cuanto más importante resulta la situación, más presión puede aparecer.

El problema no es que el cerebro haya borrado el nombre, sino que no consigue acceder a él en ese momento concreto. Los estados de “punta de la lengua” pueden aparecer también con nombres propios de personas conocidas, no solo con palabras comunes.

El papel de los nombres propios

Los nombres son especialmente vulnerables a este tipo de bloqueos. A diferencia de otras palabras, un nombre propio suele tener menos pistas semánticas: saber que alguien es simpático, trabaja en un lugar concreto o es amigo de otra persona no siempre ayuda a recuperar automáticamente su nombre.

Por eso puede ocurrir algo curioso: recordamos quién es la persona, dónde la conocimos, qué relación tenemos con ella e incluso detalles de conversaciones pasadas, pero el nombre no aparece. La memoria está funcionando, aunque falle el acceso a una información muy concreta.

Qué hacer cuando pasa

Lo más eficaz suele ser no entrar en pánico. Forzar el recuerdo bajo presión puede aumentar el bloqueo. En cambio, hacer una pausa breve, reformular la presentación o reconocerlo con naturalidad puede reducir la tensión.

También puede ayudar recurrir a una salida sencilla: “Os presento, aunque ahora mismo se me ha quedado el nombre en blanco”. En muchas ocasiones, al dejar de perseguir el recuerdo de forma intensa, el nombre aparece segundos después.

Un fallo común y humano

Olvidar un nombre en una presentación no convierte a nadie en una persona descuidada. Es un fenómeno común, ligado a cómo funciona la memoria y a cómo la presión social puede alterar procesos que normalmente se producen de manera automática.

En realidad, este tipo de lapsus indica que la memoria no funciona como un archivo perfecto. A veces sabemos algo, lo tenemos almacenado y aun así no logramos recuperarlo en el instante preciso. Y cuanto más nos obsesionamos con no fallar, más fácil es que el bloqueo aparezca.