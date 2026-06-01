Las teorías sobre por qué decimos que algo antiguo es “del año de la pera”

Hay expresiones que usamos casi sin pensar, aunque su origen sea mucho menos evidente de lo que parece. Una de ellas es “ser del año de la pera”, una frase muy habitual para referirse a algo antiguo, pasado de moda o que pertenece a una época lejana.

Cuando alguien dice que un objeto, una costumbre, una canción o incluso una prenda “es del año de la pera”, no está hablando literalmente de una fruta ni de una cosecha concreta. La expresión funciona como una forma coloquial de decir que algo tiene muchos años, que está desfasado o que parece venir de otro tiempo.

Una frase para hablar de lo antiguo

El uso más común de “ser del año de la pera” es señalar que algo resulta viejo o anticuado. Por ejemplo, puede aplicarse a un teléfono móvil que ya no se usa, a un coche muy antiguo, a una película de otra época o a una moda que quedó atrás hace décadas.

En este sentido, la frase se mueve en el mismo terreno que otras expresiones populares como “ser del tiempo de Maricastaña” o “ser más viejo que la tos”. Todas ellas tienen un objetivo parecido: exagerar la antigüedad de algo con un toque humorístico.

¿Qué tiene que ver la pera?

Aunque pueda parecerlo, la expresión no tiene una explicación clara relacionada con la fruta. Existen varias teorías sobre su origen, y precisamente por eso se ha convertido en una de esas frases populares rodeadas de curiosidad.

Una de las explicaciones más extendidas sostiene que “el año de la pera” podría proceder de una deformación de otra expresión: “el año de la polca”. La polca fue un baile que se popularizó en Europa en el siglo XIX y llegó a España hacia 1840. Con el paso del tiempo, decir que algo era “del año de la polca” equivalía a decir que era muy antiguo. Según esta teoría, el uso popular habría terminado transformando “polca” en “pera”.

Otra versión relaciona la frase con Perot Rocaguinarda, un célebre bandolero catalán del siglo XVII. Su nombre, Perot, estaría vinculado a formas como Pere o Pedro, y algunas explicaciones populares apuntan a que esa referencia habría derivado con el tiempo en “pera”. Rocaguinarda fue una figura conocida en su época e incluso inspiró a Cervantes en la segunda parte de “Don Quijote de la Mancha”, donde aparece el personaje de Roque Guinart.

Una expresión con más de una vida

Como ocurre con muchas frases hechas, no siempre es posible fijar un origen único y definitivo. La lengua popular cambia, transforma sonidos, adapta palabras y conserva expresiones incluso cuando ya se ha perdido la referencia inicial.

Lo importante es que “ser del año de la pera” ha sobrevivido hasta hoy como una fórmula expresiva y fácil de entender. Su fuerza está precisamente en esa mezcla de exageración, humor y misterio. No hace falta saber de qué año se habla ni qué pinta una pera en todo esto: basta con escuchar la frase para entender que algo pertenece a un pasado muy lejano.

Así, una expresión aparentemente sencilla sigue recordándonos que el idioma está lleno de pequeñas historias escondidas. Algunas vienen de bailes antiguos, otras de personajes históricos y otras, simplemente, de la imaginación popular.