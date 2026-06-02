Aristipo de Cirene, filósofo griego: “Los sentidos no nos dan seguro conocimiento de las cosas, sino que debemos obrar aquello que nos parezca conforme a razón”

“Los sentidos no nos dan seguro conocimiento de las cosas, sino que debemos obrar aquello que nos parezca conforme a razón”. La frase, atribuida a Aristipo de Cirene, resume una de las paradojas más interesantes de este filósofo griego: fue recordado como defensor del placer, pero no como un pensador entregado ciegamente al deseo.

Aristipo, discípulo de Sócrates y fundador de la escuela cirenaica, vivió entre los siglos V y IV a. C. Su nombre ha quedado asociado al hedonismo, una corriente que situaba el placer en el centro de la vida buena. Sin embargo, reducirlo a una simple invitación al goce sería empobrecer su pensamiento.

La frase procede de la tradición antigua sobre los cirenaicos y no debe leerse como una cita moderna perfectamente documentada palabra por palabra. Diógenes Laercio, una de las principales fuentes para conocer a muchos filósofos griegos, transmite la idea de que los cirenaicos no concedían a los sentidos un conocimiento seguro de las cosas, sino que defendían actuar conforme a lo que pareciera razonable.

Un hedonista que no se fiaba del todo de los sentidos

A primera vista, puede parecer contradictorio. Si Aristipo defendía el placer sensible, ¿cómo podía desconfiar de los sentidos? La clave está en distinguir entre sentir y conocer.

Para los cirenaicos, las sensaciones eran evidentes para quien las experimentaba: uno sabe que siente placer, dolor, calor, frío o hambre. Lo que no resulta tan seguro es que esas sensaciones revelen cómo son las cosas en sí mismas. Es decir, puedo saber que algo me parece dulce, agradable o doloroso, pero no necesariamente conozco con certeza la naturaleza profunda de aquello que produce esa sensación.

Esa desconfianza no llevaba a Aristipo a abandonar la vida práctica. Al contrario: si el conocimiento absoluto es difícil o inseguro, el ser humano debe orientarse por la razón, la experiencia y la prudencia. De ahí la segunda parte de la frase: actuar según aquello que parezca conforme a razón.

Placer sí, pero con dominio de uno mismo

La imagen popular de Aristipo lo presenta como un filósofo amante del lujo, capaz de moverse entre banquetes, cortes y conversaciones con poderosos. Pero muchas de las anécdotas antiguas insisten en un punto esencial: el sabio puede disfrutar, siempre que no se convierta en esclavo de aquello que disfruta.

Por eso se le atribuye también la idea de que el problema no está en entrar en ciertos placeres, sino en no poder salir de ellos. Esa es la gran diferencia entre placer y dependencia. Para Aristipo, vivir bien no consistía en negar el cuerpo, ni en despreciar los bienes materiales, sino en conservar la libertad interior ante ellos.

En ese sentido, la frase sobre los sentidos encaja con su ética. Los sentidos nos informan, nos atraen y nos sacuden, pero no deben gobernar solos la conducta. La razón aparece como el filtro que permite distinguir entre un placer asumible y una pasión que termina dominando la vida.

Una frase muy actual en la era de los estímulos

La advertencia de Aristipo resulta sorprendentemente moderna. Hoy vivimos rodeados de estímulos diseñados para captar la atención: pantallas, compras inmediatas, redes sociales, comida rápida, recompensas instantáneas. Todo apela a los sentidos, pero no todo lo que apetece conviene.

La frase atribuida al filósofo griego puede leerse como una llamada a la pausa: sentir algo con intensidad no significa que sea verdad ni que deba convertirse en acción. El deseo puede ser real, pero eso no lo convierte automáticamente en una buena guía.

Ese matiz hace que Aristipo sea más interesante que la caricatura del hedonista despreocupado. Su pensamiento no elimina el placer; lo somete a una pregunta incómoda: ¿esto que deseo me pertenece o empieza a poseerme?

Quién fue Aristipo de Cirene

Aristipo nació en Cirene, una ciudad griega del norte de África, en la actual Libia. Fue discípulo de Sócrates y desarrolló una filosofía centrada en la experiencia concreta, el placer presente y la capacidad de vivir con flexibilidad. La tradición lo considera fundador de la escuela cirenaica, anterior al epicureísmo y distinta de él.

Mientras Epicuro defendería más tarde una vida sobria, orientada a la serenidad y a la ausencia de dolor, Aristipo aparece como una figura más mundana, más provocadora y más adaptada a los vaivenes de la vida social. No predicaba retirarse del mundo, sino saber moverse dentro de él sin perder el control.

Qué significa realmente la cita

La frase “los sentidos no nos dan seguro conocimiento de las cosas” no niega que los sentidos importen. Lo que niega es que basten por sí solos para conocer y decidir. La segunda parte —“debemos obrar aquello que nos parezca conforme a razón”— introduce el equilibrio: sentir, sí; disfrutar, también; pero actuar después de pensar.

Ahí está la actualidad de Aristipo. En una cultura que a menudo confunde libertad con obedecer cada impulso, este filósofo griego propone una idea más exigente: la verdadera libertad no consiste en tener todos los placeres al alcance, sino en no quedar sometido a ninguno.