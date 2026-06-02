Seis de cada 10 mayores de 55 años emprenden "para ganarse la vida" ante un mercado laboral que les expulsa

El emprendimiento entre los mayores de 55 años se consolida en España porque los trabajadores séniors tienen suficiente experiencia profesional y conocimientos acumulados, pero también porque en demasiados casos el mercado laboral les expulsa y necesitan una actividad para seguir "ganándose la vida". Es una de las principales conclusiones que se desprende el estudio ‘El emprendimiento sénior en España’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, en colaboración con el Observatorio del Emprendimiento de España, y presentado este martes.

El informe analiza el papel de los trabajadores sénior en la economía, identifica las principales barreras y oportunidades para emprender a partir de los 55 años hasta la edad de jubilación y pone en valor el impacto económico y social de este colectivo, que supera ya los 16,9 millones de personas y representa el 34,76 % del total de la población.

El trabajo indica que el emprendimiento a partir de los 55 años presenta dos caras: tiene un volumen menor que en otros grupos de edad, dado que solo el 9,9% tiene su propia empresa, pero al mismo tiempo los séniors tienen mayor capacidad para consolidar sus proyectos y sostenerlos en el tiempo.

Los motivos

En cuanto a las motivaciones para emprender, el 57% admite que ha dado el paso para poder "ganarse la vida", una cifra que aumenta al 65% entre los séniors con empresas consolidadas. El motivo, en la mayoría de los casos, está relacionado con que el paro entre los mayores de 55 años casi se ha duplicado desde el 2008, alcanzando las 505.700 personas en 2024 (lo representa una tasa del 10%, muy superior a la media europea del 4%). Además, el 62 % de los desempleados sénior son parados de larga duración. En este contexto de edadismo laboral, el trabajo por cuenta propia se está consolidando como una vía para reengancharse al mercado, aprovechar la experiencia acumulada y dar continuidad a las trayectorias laborales.

Junto a esta motivación, el informe identifica otros factores, como el deseo de generar riqueza (32% entre los emprendedores recientes y 29% entre los que tienen una empresa consolidada), marcar una diferencia social (31% y 28%, respectivamente) o continuar con una tradición familiar (20% y 29%).

“El emprendimiento sénior puede y debe crecer en nuestro país. Actualmente, las personas mayores de 55 años representan más de un tercio de la población española y el desempleo sénior continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral. Por ello, es importante impulsar políticas públicas específicas y estrategias empresariales que favorezcan el emprendimiento sénior y garanticen que la longevidad sea sinónimo de oportuni­dades y calidad de vida para todos”, ha subrayado Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, en la presentación del estudio.

La estabilidad

Uno de los principales datos que revela el estudio es la estabilidad de las iniciativas emprendedoras sénior. Mientras que la tasa de abandono empresarial entre los mayores de 55 años se sitúa en el 1,2%, entre los menores de 50 se eleva al 4,1%. Además, ocho de cada diez mayores de 55 años indica que emprende porque considera que dispone de los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para desarrollar una iniciativa empresarial.

Asimismo, el 39% de los emprendedores sénior afirma detectar oportunidades para emprender, porcentaje superior al registrado entre los menores de 50 años y los situados entre los 50 y 54 años (38% y 37%, respectivamente). No obstante, aunque tengan conocimientos y habilidades, casi dos tercios de los emprendedores séniors señala que no es fácil el proceso de puesta en marcha de un negocio.

Por otro lado, el trabajo pone de manifiesto que el espíritu emprendedor es más importante entre los extranjeros séniors, que tienen una tasa de emprendimiento reciente del 6,2%, más del doble de los españoles de la misma edad (2,7%). Además, el porcentaje de empresas consolidadas lideradas por población extranjera sénior (9,1%) es superior al español (6,9%).

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Al mismo tiempo, la mayoría de las iniciativas lideradas por personas mayores de 55 se concentra en el sector servicios, especialmente en actividades dirigidas al consumidor (42% en el caso de emprendedores recientes y 37% en empresas consolidadas) y servicios a empresas (31% y 34%, respectivamente).