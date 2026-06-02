Las redes arden contra “La Casita” de Bad Bunny: de homenaje puertorriqueño a símbolo de elitismo, postureo y machismo

“La Casita” nació como uno de los símbolos más reconocibles del nuevo universo escénico de Bad Bunny: una pequeña vivienda inspirada en la arquitectura popular puertorriqueña, concebida como guiño a la nostalgia, las raíces y la identidad boricua. Pero en España, y especialmente durante sus conciertos en Madrid, ese rincón del escenario ha terminado provocando una tormenta en redes sociales.

Lo que para unos es una pieza más del espectáculo y una forma de acercar al público al artista, para otros se ha convertido en una metáfora incómoda de la cultura del siglo XXI: famosos, influencers, cuerpos normativos, zonas de privilegio y fans pagando cientos de euros desde abajo mientras otros son seleccionados para ocupar el lugar más visible del show.

El debate no gira solo en torno a Bad Bunny. Habla también de cómo se construye hoy el deseo de ser visto, de la relación entre celebridades y público, del peso de la imagen y de la contradicción entre los discursos de inclusión y la lógica visual del entretenimiento masivo.

“No veo mucha diferencia entre La Casita y el jacuzzi de Jesús Gil”

Una de las comparaciones que más ha circulado en redes resume el tono de la polémica. “Igual es que soy un nostálgico, pero no veo mucha diferencia entre La Casita de Bad Bunny y el jacuzzi de Jesús Gil”, escribió un usuario, comparando el espacio del concierto con uno de los símbolos televisivos más recordados de la España de los noventa.

La sentencia coloca “La Casita” en un imaginario muy concreto: el del poder masculino rodeado de cuerpos femeninos, cámaras y exhibición pública. La comparación ha conectado con una parte de la conversación digital que ve en el montaje algo más que un simple recurso escénico. "A Jesús Gil se le entendía al hablar", remata con sarcasmo una usuaria.

Otros comentarios han sido todavía más duros. Varios usuarios han criticado que el espacio parezca ocupado, según su percepción, por mujeres jóvenes, famosas o con una estética muy concreta, mientras el resto del público queda fuera de esa escena de proximidad con el artista.

El reproche principal: cuerpos seleccionados y fans de segunda clase

El foco de la polémica está en el método de selección y en el perfil de quienes aparecen en “La Casita”. Medios y usuarios han señalado que el espacio se ha llenado de celebridades, influencers y mujeres con cuerpos normativos, lo que ha generado críticas por la falta de diversidad. La controversia ha crecido en los conciertos de Madrid, donde este segundo escenario ha terminado acaparando buena parte de la polémica.

Uno de los mensajes más compartidos lo resumía así: “Muy inclusiva La Casita llena de chicas guapas, famosos y millonarios”. Otro usuario iba más allá y hablaba de “clasismo por todos lados”, con zonas VIP, privilegios para famosos y entradas que, según denuncia, alcanzan los 400 o 500 euros.

La crítica no se limita a la estética. La idea de fondo es que el concierto establece una jerarquía muy visible: arriba o en el lugar privilegiado, quienes son elegidos; abajo, los fans que han pagado entradas caras y contemplan la escena desde la distancia.

Esa lectura ha hecho que “La Casita” deje de ser solo una estructura escénica para convertirse en un símbolo: una puerta abierta que no todos pueden cruzar. Una metáfora de estatus, deseo y exclusión en torno al espectáculo.

La acusación de machismo y la respuesta incómoda para el fandom

Buena parte de la controversia se ha desplazado hacia el feminismo y la representación de las mujeres. Algunos usuarios sostienen que “La Casita” reproduce una dinámica antigua: mujeres compitiendo por la atención de un hombre famoso, poderoso y situado en el centro de todas las miradas.

Una usuaria lo plantea de forma muy crítica al describir la escena como “decenas de mujeres compitiendo por llamar la atención de un hombre con estatus”. Otro comentario afirma que el espacio funciona como “un escaparate de cuerpos femeninos cuidadosamente seleccionados para bailar”.

También se ha repetido una acusación de doble rasero: que si una escena similar la protagonizara otro personaje público con peor reputación o menor capital simbólico, la reacción social sería mucho más dura. “La Casita de Bad Bunny es una machistada histórica, pero como os gusta ninguna se queja”, escribió una cuenta paródica, en un mensaje que resume uno de los ejes de la discusión.

El debate es incómodo para parte del fandom porque Bad Bunny ha construido durante años una imagen asociada a causas sociales, identidad puertorriqueña, sensibilidad generacional y cierta ruptura con modelos tradicionales de masculinidad. La crítica sostiene que, en este caso, la puesta en escena no acompaña del todo ese relato.

De homenaje cultural a escaparate de estatus

“La Casita” tiene un origen más amable que la polémica actual. La escenografía está vinculada al universo de DeBÍ TiRAR MáS FOToS y a la voluntad de proyectar una imagen de Puerto Rico, de sus casas, sus vecinos y su memoria popular. El recurso busca transmitir nostalgia, orgullo de pertenencia e identidad cultural.

El problema es que, una vez trasladada al gran estadio, esa casa simbólica ha pasado a funcionar también como un lugar de privilegio. Ya no es solo una casita puertorriqueña: es el espacio donde se mira quién entra, quién baila, quién sale en pantalla y quién logra unos segundos de interacción con el artista.

Para muchos asistentes, estar en “La Casita” no significa solo ver mejor el concierto. Significa ser elegido, grabado, comentado y compartido. En la cultura de las redes, eso equivale a una pequeña forma de consagración.

Ester Expósito, famosos y el efecto escaparate

La presencia de rostros conocidos ha amplificado todavía más la polémica. En redes se han destacado nombres como el de Ester Expósito y otros perfiles populares para reforzar la idea de que “La Casita” opera como un escaparate de estatus, belleza y visibilidad.

Algunos usuarios han criticado que la escena parezca reservar el primer plano a quienes ya tienen fama, dinero o una imagen socialmente deseada. “Ni feos, ni gordos, ni por supuesto no famosos”, ironizaba un usuario, resumiendo una percepción extendida: que el espacio no representa al público real del concierto, sino una versión cuidadosamente filtrada y aspiracional.

El reproche no es nuevo en la música pop, pero en este caso se ha hecho más visible porque “La Casita” no está escondida: forma parte del espectáculo, se proyecta en pantallas, se viraliza en redes y convierte a sus ocupantes en protagonistas momentáneos.

La otra lectura: espectáculo, deseo y marketing

También hay una lectura menos moralista. Los grandes conciertos actuales ya no son solo música: son experiencias diseñadas para generar conversación, clips virales y momentos compartibles. Desde ese punto de vista, “La Casita” funciona a la perfección. Todo el mundo habla de ella. Quienes entran, presumen. Quienes no entran, comentan. Quienes la critican, también alimentan el fenómeno.

Bad Bunny no ha inventado la mezcla entre deseo, fama y exclusividad. La industria musical lleva décadas jugando con el acceso restringido, los pases VIP, los invitados especiales y la distancia entre público común y celebridad. Lo que cambia ahora es la velocidad con la que cada gesto se convierte en juicio público.

La diferencia es que “La Casita” concentra demasiados símbolos en muy poco espacio: identidad cultural, fiesta, cuerpos, famosos, dinero, jerarquía y redes sociales. Por eso provoca tanto rechazo como fascinación.

La verdadera polémica no es la casa, sino lo que revela

La intensidad del debate demuestra que “La Casita” ha tocado una fibra sensible. No se discute solo una escenografía de concierto. Se discute quién merece ser visto, qué cuerpos ocupan el centro, cómo se compra o se concede el acceso al privilegio y hasta qué punto la cultura pop puede defender discursos inclusivos mientras reproduce dinámicas de exclusión.

La paradoja es que el elemento creado para homenajear la vida popular puertorriqueña ha terminado convertido, para muchos críticos, en una especie de VIP emocional: un lugar donde todos quieren estar, pero al que solo entran unos pocos.

Quizá por eso la polémica ha prendido tan rápido. Porque “La Casita” no es solo una casa dentro de un concierto. Es una pantalla donde cada uno ve algo distinto: unos ven fiesta, otros ven marketing, otros ven machismo, otros ven clasismo y otros ven simplemente el funcionamiento más crudo de la fama.

Y en esa mezcla de deseo, espectáculo y contradicción, Bad Bunny ha conseguido algo que pocos artistas logran: que una parte del escenario termine dando más que hablar que sus canciones. Lo cual hasta puede ser incluso bueno, porque de su calidad musical y vocal ya hablaremos otro día.