Qué significa la señal de tráfico roja con una raya negra en el centro (R-200) y por qué es importante

La revista de la Dirección General de Tráfico (DGT) en una de sus publicaciones de hace ya bastantes años elaboraba un listado de las señales verticales que los alumnos más fallaban los aspirantes en los exámenes de conducción.

En ese reportaje, la señal que más fallos acumulaba eran las relativas a paso a nivel o puente móvil, que acumulaba un total de 64 % de respuestas incorrectas. En segundo lugar aparece la señal R-200. Esta es una señal circular, con borde rojo, fondo blanco y una franja horizontal negra en el centro. Su significado es claro: “prohibido pasar sin detenerse”. Su significado no es que esté prohibido entrar, sino que el conductor tiene la obligación de detenerse antes de continuar.

En la práctica, esta señal obliga a parar el vehículo en el punto indicado. Según la DGT, esta señal indica que debemos detenernos en una aduana, un puesto de peaje, un control de policía, según se indique en la propia señal o en un panel conjunto. Además, indica que después de esta señal puede haber una barrera.

Dónde suele estar situada la señal R-200

La R-200 suele colocarse en lugares donde no basta con reducir la velocidad, sino que es obligatorio detener completamente el vehículo. Es habitual verla en puestos de aduana, controles policiales, estaciones de peaje, accesos vigilados, controles de seguridad, recintos portuarios, zonas fronterizas o puntos donde pueda existir una barrera o un sistema mecánico de detención.

También puede aparecer en accesos a instalaciones donde se exige una comprobación previa antes de dejar pasar a los vehículos. Por eso, aunque visualmente pueda recordar a una señal de prohibición de entrada, su función es distinta: no impide necesariamente el paso, sino que impide pasar sin haber parado antes.

Estas dos señales de la DGT suelen confundirse pero no significan lo mismo / CHATGPT

Por qué es una de las señales que más se fallan en los test

Esta señal suele generar muchos errores en los test de conducir porque su diseño se parece mucho al de otras señales de prohibición, a pesar de queda recogida claramente en el Reglamento General de Circulación. Al tener un círculo rojo y una barra horizontal en el centro, muchos aspirantes la asocian con una prohibición absoluta de acceso o con la señal de “entrada prohibida”. Sin embargo, el matiz es fundamental: la R-200 permite continuar, pero solo después de detenerse.

El fallo más común consiste en quedarse con el símbolo y no con el significado jurídico de la señal. En un examen, las respuestas pueden ser muy parecidas: “entrada prohibida”, “circulación prohibida”, “dirección prohibida” o “prohibición de pasar sin detenerse”. La correcta es esta última.

También se falla porque no es una señal tan frecuente en la circulación diaria como un stop, un ceda el paso o una prohibición de estacionar. Muchos conductores la ven pocas veces, normalmente en contextos muy concretos, como peajes o controles. Esa falta de familiaridad hace que se recuerde peor y que se confunda con señales más habituales.