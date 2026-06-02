El tremendo zasca de Nacho Duato contra MasterChef: "Mira el programa y se te quita el hambre para toda la vida“

Nacho Duato ha vuelto a convertir una frase en dardo. El exbailarín y coreógrafo valenciano ha dedicado un vídeo en su canal de Instagram a MasterChef, el popular talent culinario de TVE, con una crítica tan breve como corrosiva: “Si quieres adelgazar, ni ayuno ni inyecciones, mira el programa y se te quita el hambre para toda la vida”.

La frase conecta con una corriente habitual en redes: la de quienes han pasado de ver el concurso como un espacio amable de cocina a percibirlo como un formato cada vez más ruidoso, alargado y centrado en el conflicto. Duato no entra en detalles, pero su ironía apunta justo ahí: el programa que debería abrir el apetito termina, según su comentario, provocando el efecto contrario.

Un dardo con historia: “menos MasterChef” y más cultura

La crítica de Duato a este tipo de televisión no es nueva. Hace años ya pidió más atención para la danza y para los programas culturales frente al peso de los formatos de cocina en la parrilla. En una intervención recogida en vídeo, el coreógrafo reclamaba “menos MasterChef” y más presencia para la cultura, lamentando que la televisión parezca funcionar siempre alrededor de alguien “friendo un huevo”.

Ese contexto da más fuerza a su comentario actual: no es solo una broma contra un programa concreto, sino una queja de fondo sobre qué entiende la televisión pública por entretenimiento y cuánto espacio deja a disciplinas como la danza, el teatro, la música o la creación contemporánea.

‘MasterChef’, del plato al espectáculo

El éxito de MasterChef se explica por una mezcla muy eficaz: cocina, competición, emoción, aprendizaje, jurado reconocible y aspirantes con historias personales. Pero también ha generado críticas por su duración, el tono de algunos momentos, la tensión entre concursantes y el peso creciente del espectáculo sobre el contenido gastronómico.

Ahí encaja la pulla de Duato. La cocina, en televisión, ya no es solo cocina. Es relato, lágrima, bronca, montaje, eliminación y frase viral. Para sus defensores, esa es precisamente la clave de su atractivo. Para sus detractores, es el síntoma de un formato que ha convertido el placer de cocinar en una maquinaria televisiva agotadora.

La ironía como marca personal

Duato, una de las grandes referencias internacionales de la danza española, no suele esconder sus opiniones sobre la cultura, la televisión o el lugar que ocupa la creación artística en España. En otro vídeo al hilo de MasterChef, el artista aprovecha para resaltar la incoherencia de Dabiz Muñoz, quien dijo que iba a educar a sus hijos en una alimentación ecológica y al mismo tiempo publicita a una gran cadena de hamburgueserías.

MasterChef sigue siendo una marca poderosa, reconocible y capaz de generar debate. Pero comentarios como el de Nacho Duato muestran que también se ha convertido en blanco de una fatiga televisiva muy concreta: la de quienes sienten que incluso la cocina ha terminado subordinada al ruido.

Al final, su alegato no habla solo de hambre. Habla de una televisión que, para algunos espectadores, alimenta cada vez menos.