Alerta alimentaria por listeria en cinco marcas de queso fresco de vaca vendido en la Comunidad Valenciana

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Listeria monocytogenes en quesos frescos de vaca procedentes de España y distribuidos inicialmente en varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana.

El aviso, identificado con la referencia ES2026/300, afecta a quesos de diferentes marcas con fecha de caducidad anterior al 1 de agosto de 2026. La recomendación de las autoridades sanitarias es directa: las personas que tengan en casa alguno de los productos afectados deben abstenerse de consumirlo.

Las cinco marcas afectadas

Por precaución, se están retirando quesos frescos de vaca de las siguientes marcas:

Al pie de la vaca

Cabrera

Haciendita de Liri

De la vaca

La Buona Mucca

La retirada afecta a quesos envasados en presentaciones de 2 kilos, 250 gramos, 300 gramos y 320 gramos, siempre que correspondan a lotes con fecha de caducidad anterior al 1/08/2026.

Según la información disponible, la distribución inicial se ha producido en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, aunque AESAN no descarta que pueda haber redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Qué deben hacer los consumidores

AESAN recomienda a quienes tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta que no los consuman. La información ha sido trasladada a las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, conocido como SCIRI, para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

En caso de haber consumido alguno de estos quesos y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, la recomendación es acudir a un centro de salud.

La advertencia es especialmente relevante para mujeres embarazadas, personas mayores, recién nacidos y personas con el sistema inmunitario debilitado, ya que la listeria puede causar complicaciones más graves en estos grupos.

Por qué preocupa la listeria

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede estar presente en determinados alimentos refrigerados y listos para consumir, como quesos frescos, productos lácteos no pasteurizados, carnes preparadas o pescados ahumados. A diferencia de otros microorganismos, puede multiplicarse a temperaturas de refrigeración si encuentra condiciones favorables.

En personas sanas, la infección puede provocar síntomas gastrointestinales o fiebre. Sin embargo, en grupos vulnerables puede causar cuadros más graves. Durante el embarazo, además, la listeriosis requiere especial atención por el riesgo de complicaciones.

Por eso, en este tipo de alertas, las autoridades insisten no solo en retirar el producto afectado, sino también en extremar la higiene alimentaria y evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

La Comunidad Valenciana, entre las zonas de distribución inicial

El dato tiene importancia local porque la Comunidad Valenciana aparece entre los territorios donde se ha distribuido inicialmente el producto. Esto significa que los consumidores valencianos deben revisar especialmente si tienen en casa quesos frescos de vaca de las marcas afectadas y comprobar la fecha de caducidad.

La alerta no señala un único supermercado o canal concreto en la información facilitada, por lo que la forma más prudente de actuar es revisar la marca, el formato y la caducidad del envase.

Qué hacer con el queso afectado

Si el producto coincide con alguna de las marcas afectadas, está en uno de los formatos indicados y tiene fecha de caducidad anterior al 1 de agosto de 2026, no debe consumirse.

También es recomendable evitar que el alimento entre en contacto con otros productos, limpiar las superficies donde haya podido apoyarse y lavarse bien las manos después de manipularlo. Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada dentro del frigorífico o la cocina.

La clave de la alerta es sencilla: si el queso está afectado, no se come. Y si tras haberlo consumido aparecen síntomas como fiebre, vómitos o diarrea, hay que consultar con un profesional sanitario.