Alerta sobre un postre de La Lechera: además de almendra no declarada, contiene huevo sin etiquetar

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información sobre una alerta alimentaria que afecta al postre Delicias de Galleta María, de la marca La Lechera, procedente de España. El aviso inicial se refería a la presencia de almendra no declarada en el etiquetado, pero la empresa responsable ha comunicado ahora que el producto también contiene huevo no incluido entre los ingredientes declarados.

La alerta, identificada con la referencia ES2026/327, afecta al producto Delicias de Galleta María, comercializado en embalaje de dos unidades de 125 gramos, con fecha de caducidad o lote 30/06 y conservación en refrigerado.

La recomendación es muy concreta: las personas con alergia a la almendra o al huevo que tengan este producto en casa deben abstenerse de consumirlo.

Qué producto está afectado

Los datos comunicados por AESAN identifican el producto de la siguiente manera:

Producto: Delicias de Galleta María

Delicias de Galleta María Marca: La Lechera

La Lechera Formato: envase de 2 unidades x 125 g

envase de 2 unidades x 125 g Peso por unidad: 125 g

125 g Fecha de caducidad/lote: 30/06

30/06 Conservación: refrigerado

refrigerado Alérgenos no declarados: almendra y huevo

Según la información disponible, la distribución del producto se ha realizado en casi todo el territorio nacional, por lo que la advertencia tiene alcance general y no se limita a una comunidad autónoma concreta.

Quién debe tener especial cuidado

La alerta no implica que el producto sea peligroso para toda la población. El riesgo afecta de forma específica a las personas con alergia a las almendras o al huevo, ya que esos ingredientes no figuran correctamente en el etiquetado del producto afectado.

AESAN insiste en que, como medida de precaución, quienes tengan alergia a alguno de esos dos alimentos y dispongan del producto en sus hogares no deben consumirlo.

Para el resto de la población, la agencia recalca que el consumo de este postre no comporta ningún riesgo.

Por qué es importante que un alérgeno figure en la etiqueta

La presencia de un alérgeno no declarado es una de las alertas alimentarias más relevantes para las personas alérgicas. No siempre significa que el alimento esté en mal estado ni que exista un riesgo microbiológico, pero sí que puede provocar una reacción en consumidores sensibles que compran el producto confiando en la lista de ingredientes.

En el caso del huevo y los frutos secos, la información en el etiquetado resulta especialmente importante porque son alérgenos habituales. Para una persona sin alergia, su presencia puede pasar desapercibida. Para quien sí la tiene, puede suponer un problema serio.

Por eso estas alertas suelen ser muy precisas: identifican marca, producto, formato, lote o fecha de caducidad y recomiendan la retirada de los canales de comercialización para evitar que el alimento siga llegando a personas vulnerables.

Cómo se ha detectado la incidencia

Según la comunicación trasladada, la información procede del autocontrol de la propia empresa responsable, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes. Este tipo de mecanismos forma parte del sistema de seguridad alimentaria: las empresas deben vigilar sus productos y avisar cuando detectan un problema que pueda afectar a consumidores.

AESAN ha trasladado la información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, conocido como SCIRI, para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La agencia recoge en su web las alertas alimentarias y actualizaciones canalizadas por este sistema de intercambio rápido.

Qué hacer si se tiene el producto en casa

Las personas alérgicas a la almendra o al huevo que tengan en casa Delicias de Galleta María de La Lechera, en el formato afectado y con fecha de caducidad 30/06, deben evitar su consumo.

Lo aconsejable es conservar el envase para comprobar los datos del lote o fecha de caducidad y seguir las indicaciones del punto de venta o de las autoridades sanitarias. En caso de duda, especialmente si hay una persona alérgica en el hogar, la opción más prudente es no consumirlo.

La clave de esta alerta está en el etiquetado: el producto contiene ingredientes que deberían estar declarados para que las personas alérgicas puedan decidir con seguridad. Para el resto de consumidores, AESAN subraya que no existe riesgo asociado al consumo.