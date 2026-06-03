La DGT lo confirma: los accidentes con personas mayores de 65 años al volante se duplican en seis años

En España no hay límite para renovar el carnet de conducir. Es decir, no hay una fecha tope en la que un conductor no se pueda poner al volante de un vehículo. Lo que sí cambia a partir de los 65 años es la frecuencia con la que hay que renovar el permiso que pasa de 10 a a 5 años.

El objetivo de este periodo de tiempo es revisar el estado de salud del conductor porque se entiende que sus capacidades se pueden ver mermadas por la edad. En este sentido se vuelve especialmente importante el último informe del estudio ‘Siniestralidad vial de las personas mayores en vías interurbanas. Primer semestre 2025', elaborado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las primeras conclusiones indican que las personas mayores de 65 años al volante se han visto implicadas en más del doble de siniestros graves de tráfico en carretera entre enero y junio desde el estallido de la pandemia de covid-19 en 2020.

El informe, al que tuvo acceso Servimedia, señala que en el primer semestre de 2020 hubo 160 siniestros en carretera con personas mayores conductoras fallecidas y/o heridas hospitalizadas, cifra que se disparó a 356 en los seis primeros meses de 2025, es decir, un 122,5% más tras cinco años de ascenso sostenido.

Además, 42 conductores mayores de 65 años murieron de enero a junio de 2020 y en el primer semestre del año pasado fueron 72, esto es, un 71,4% más, mientras que la cifra de heridos hospitalizados pasó de 123 a 288 en ese periodo (un 134,1% más).

Tendencia ascendente en el último decenio

Cabe destacar que la siniestralidad de los conductores de más de 65 años que sufren siniestros mortales o graves en el primer semestre no solo ha aumentado desde la pandemia, sino también en el último decenio, que refleja unos datos estables entre 2016 y 2019, y una tendencia ascendente desde 2020.

Así, el primer semestre de 2016 concluyó con 258 siniestros con conductores mayores fallecidos y/o heridos hospitalizados, por 356 de ese periodo en 2025 (un 38,0% más).

Por otro lado, el informe subraya que el porcentaje de siniestros con personas mayores fallecidas y/o heridas hospitalizadas respecto al total de siniestros totales con fallecidos y/o heridos hospitalizados registra una tendencia al alza al pasar de un 16% en 2022 a un 19% en 2025, la cifra más alta de los últimos 10 años.

275 accidentes con personas mayores

El informe indica que en el primer semestre del año pasado hubo 275 siniestros con personas mayores conductoras fallecidas y/o hospitalizadas por siniestros en las carreteras españolas.

El 82% de los fallecidos murieron en carreteras convencionales -es decir, de un carril por sentido y sin separación física entre ambos-, el 53% viajaban en coche y un 47% se salieron de la vía. Un 38% de esos siniestros se produjeron con conducción distraída o desatenta y el 94% de los conductores fallecidos eran hombres.

Los días entre semana concentraron el 82% de los siniestros con conductores mayores fallecidos y el 53% de los accidentes ocurrió entre las 9.00 y las 14.59 horas.