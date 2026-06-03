Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre

Los Mossos d'Esquadra han podido reconstruir, con una precisión casi milimétrica, la hora de la caída del fundador de Mango, Isak Andic, en Collbató. Fue entre las 12:28:20 horas y las 12:28:26 horas del 14 de diciembre de 2024, según un informe de la Unidad Central de Informática Forense de la policía catalana. Por eso, saben que Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada para alertar del suceso desde que su padre se precipitó más de 100 metros al suelo. Así sale reflejado en un auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell al que ha tenido acceso este medio.

La primera llamada que hizo Jonathan Andic fue a la pareja de su padre, Estefanía Knuth, y después hizo otras dos ya al servicio de emergencia 112 a las 12:36:24 horas y a las 13:13:44 horas, tal y como consta en los registros. "De acuerdo con la investigación en curso por parte de Mossos d'Esquadra, la única persona que habría presenciado los hechos sería el hijo del mismo, con quien acudió a la zona de montaña. Este último relataría que caminaba 3 o 4 metros delante del siniestrado, momento en que escucharía un ruido de piedras cayendo, se acercaría al lugar del accidente, gritaría con el fin de obtener respuesta de su padre, sin poder observar nada al tratarse de una zona muy escarpada. Tras ello se pondría en contacto con doña Estefanía Knuth y, a continuación, con el servicio de emergencias 112", señala el último auto de la jueza.

Además, del auto se desprende que Jonathan justificó ante los Mossos esta primera llamada a Knuth para que fuera a "recogerlo" a Collbató tras la caída, una respuesta que para la jueza no tiene sentido.

"Mi padre se ha caído"

La defensa del propio Jonathan Andic transcribió el contenido de estas llamadas para asegurar que no existe la contradicción que remarca la jueza, sobre si iba delante o al lado de su padre cuando se cayó. El acusado afirmó, entre sollozos: "Mi padre se ha caído, estamos en Collbató" y "creo que se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor".

La jueza indica que "en la primera declaración el señor Jonathan manifestó que iba por delante de su padre tres o cuatro metros, ya que el señor Isak Andic iba haciendo fotos, cuestión desmentida, ya que consta en el móvil del señor Isak que la última foto la realizó a las 12:17:20 horas, y el suceso sucedió entre 12:28:20 horas y las 12:28:26 horas". A partir de esa contradicción y de visionar el teléfono del dueño de Mango los Mossos empezaron a sospechar.

Además, añade que "en una segunda declaración" Jonathan "manifiesta que escucho un ruido de rocas y vio un bulto como caía. Y por último en la llamada con el SEM manifestó que vio caer a su padre y como gritaba, son tres versiones completamente contradictorias".

El auto considera que las declaraciones de Jonathan Andic "no se corresponden con la realidad y, por tanto, no se puede descartar que exista una participación activa, premeditada y preparada en la muerte de su padre el señor Isak Andic".

Sólo estaba Jonathan

La jueza de Martorell remarca que en el sendero de Collbató únicamente estarían los Andic y añade que "no salían a caminar juntos nunca", según el análisis de las conversaciones de los dos de los últimos diez años recuperadas del móvil del fallecido.

En este sentido, la jueza cree "hay indicios suficientes para continuar con la investigación y centrarse en la persona del señor Jonathan Andic" tras estudiar estos mensajes así como el posicionamiento del teléfono de Jonathan y de Isak; los accesos del vehículo a la zona donde se producían los hechos; las declaraciones de testigos, informes e inspecciones oculares de la Unidad de Montaña de Mossos, la autopsia y los reportajes fotográficos realizados por la Policía Científica de la Unidad de Investigación de Mossos de Martorell.

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"Los indicios obtenidos hasta el momento permiten hacer las siguientes afirmaciones: la mala relación el hijo con el padre; la existencia de un posible móvil económico con la creación de la fundación; una planificación y estudio previo del lugar de los hechos; un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída; las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad en el día de los hechos; las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo; la obsesión del señor Jonathan Andic por el dinero; la manipulación emocional del señor Jonathan Andic sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos; haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre; encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida".