Yomi Adegoke, escritora: “Las redes sociales nos empujan hacia formas de pensar en blanco y negro”

“Las redes sociales nos empujan hacia formas de pensar en blanco y negro”. La frase es de Yomi Adegoke, escritora y periodista británica, y resume uno de los grandes conflictos culturales de nuestro tiempo: la dificultad de mantener matices en un espacio digital que premia la rapidez, la indignación y las posiciones tajantes.

La cita procede de una entrevista concedida a Vogue, donde Adegoke explicó que siempre se ha considerado una persona de “zonas grises” y que su novela The List es, en muchos sentidos, una novela sobre redes sociales. En ella explora la presión que sienten muchas personas, especialmente las mujeres, por mostrarse siempre coherentes, impecables y alineadas con lo que se espera de ellas en internet.

Una novela sobre reputación, deseo de justicia y miedo al juicio público

Yomi Adegoke publicó The List en 2023, una novela centrada en una pareja británico-nigeriana aparentemente modélica: Ola, periodista, y Michael, creador de contenido. Todo cambia cuando una lista anónima difundida en redes acusa a varios hombres de abusos sexuales, y el nombre de Michael aparece entre ellos.

La premisa coloca al lector ante un dilema incómodo: qué ocurre cuando una acusación se vuelve viral antes de que exista una investigación clara, cómo se protege a las víctimas sin convertir internet en un tribunal instantáneo, y qué pasa con la vida privada cuando la reputación pública se destruye en cuestión de horas.

La fuerza de la novela está precisamente en que Adegoke no reduce el conflicto a buenos y malos. Su interés está en los matices: la duda, el miedo, la contradicción, la presión del grupo y la dificultad de sostener una opinión compleja cuando todo el mundo exige una respuesta inmediata.

El problema del blanco y negro

La frase de Adegoke funciona porque señala una dinámica reconocible. Las redes sociales favorecen mensajes breves, rotundos y emocionalmente cargados. En ese ecosistema, la duda puede parecer cobardía, el matiz puede interpretarse como complicidad y cambiar de opinión puede verse como una traición.

Por eso su advertencia resulta tan actual. El pensamiento en blanco y negro simplifica la realidad hasta hacerla más manejable, pero también más injusta. Convierte debates difíciles en bandos, transforma errores en identidades permanentes y reduce a las personas a una captura de pantalla, un tuit antiguo o una frase sacada de contexto.

Adegoke lo expresa desde una sensibilidad especialmente contemporánea: todos dejamos un rastro digital. Cada publicación, cada reacción y cada silencio pueden ser reinterpretados después como prueba. La vida online no olvida con facilidad, y eso crea una presión constante por parecer coherente, correcta y moralmente impecable.

Quién es Yomi Adegoke

Yomi Adegoke es una escritora, periodista y autora británica, colaboradora de medios como Vogue, The Guardian y The Independent, que ha trabajado sobre raza, feminismo, cultura popular, clase y política. Es coautora de Slay in Your Lane: The Black Girl Bible, un libro de referencia sobre la experiencia de las mujeres negras británicas, y con The List dio el salto a la novela en solitario.

Yomi Adegoke, autora de la novela 'La lista'. / FERRAN NADEU

Su escritura se mueve en una zona especialmente delicada: la intersección entre activismo, cultura mediática, identidad y poder. No escribe contra las redes sociales desde fuera, sino desde dentro de una generación que las usa, las entiende y también conoce sus efectos más corrosivos.

La vigencia de las zonas grises

La idea de que las redes empujan a pensar en blanco y negro no sirve solo para hablar de literatura. Sirve para entender la política, el feminismo, la cultura pop, el periodismo, las polémicas virales y hasta las relaciones personales.

Cada día, internet convierte conflictos complejos en decisiones binarias: apoyar o condenar, creer o negar, cancelar o defender, pertenecer al grupo correcto o quedar bajo sospecha. Esa lógica produce titulares rápidos, pero no siempre produce comprensión.

La advertencia de Adegoke no niega la necesidad de denunciar abusos, injusticias o violencias. Al contrario: su obra parte de la importancia de esas conversaciones. Lo que cuestiona es la facilidad con la que las redes pueden convertir una búsqueda legítima de justicia en una dinámica de castigo, espectáculo y presión colectiva.

La frase completa de Adegoke añade un matiz esencial: las redes empujan hacia el blanco y negro, pero ella se considera una persona de zonas grises. Ahí está la clave de su mirada. No se trata de negar que existan hechos graves o responsabilidades reales, sino de recordar que la vida moral rara vez cabe en un hilo viral.

En tiempos de reputaciones frágiles, capturas eternas y juicios instantáneos, la defensa del matiz puede parecer poco rentable. Pero quizá por eso es tan necesaria. Yomi Adegoke lo plantea desde la literatura: si las redes nos obligan a responder demasiado rápido, la novela puede hacer justo lo contrario, obligarnos a mirar despacio.