Por qué llamamos “chorizo” a un ladrón: el curioso viaje de una acepción que no nació en la charcutería

En España, decir que alguien es un chorizo no suele tener nada que ver con el bocadillo. La frase es clara, directa y muy castiza: un chorizo es un ladrón, un ratero, alguien que roba o se aprovecha de lo ajeno. También se usa, con especial carga política, para hablar de corruptos y aprovechados.

Lo curioso es que este significado no nació del embutido. Aunque hoy la palabra provoque una imagen inmediata —la pieza roja, grasa y especiada que cuelga en muchas cocinas—, el origen del “chorizo” como ladrón apunta hacia otro lugar: el caló, la variedad lingüística vinculada históricamente al pueblo gitano en España.

El Centro Virtual Cervantes advierte precisamente contra la explicación fácil: se equivocan quienes atribuyen el significado de chorizo como ladrón a un origen charcutero. La relación con el embutido sería, sobre todo, una coincidencia fonética que favoreció su popularización.

De “chori” a “chorizo”

La explicación más aceptada relaciona el término con chori, voz del caló con el significado de ladrón. En esa misma familia aparece chorar, con el sentido de robar. Al pasar al español popular y a las jergas urbanas, chori habría acabado transformándose en chorizo, una forma más larga, sonora y fácil de integrar en el habla común.

La Real Academia Española recoge hoy chorizo como voz vulgar con el significado de ratero o ladronzuelo. Es decir, la acepción ya forma parte del diccionario, aunque conserva la marca de uso coloquial o popular.

Un chorizo abriendo un coche. / INFORMACIÓN

El proceso es muy habitual en la lengua. Una palabra nacida en una jerga marginal o especializada pasa al habla popular, se adapta fonéticamente y termina instalada en el vocabulario cotidiano. En este caso, además, la coincidencia con el nombre del embutido ayudó a que la palabra tuviera más fuerza expresiva.

Por qué triunfó tanto la palabra

“Ladrón” es una palabra seria. “Ratero” tiene un tono más bajo y callejero. Pero chorizo añade algo más: burla, desprecio y una imagen muy física. Suena menos jurídico que “delincuente” y más popular que “corrupto”. Por eso funciona tan bien en la conversación cotidiana y en el lenguaje político.

Cuando alguien dice “menudo chorizo”, no está haciendo una descripción fría. Está emitiendo un juicio moral. La palabra sugiere robo, poca vergüenza, picardía sucia y beneficio indebido. Sirve para el carterista, pero también para el cargo público que mete la mano en la caja.

Esa elasticidad explica su éxito. Un chorizo puede ser el ladrón de poca monta, el estafador de barrio o el corrupto de traje. La palabra une lo callejero y lo institucional bajo una misma sospecha: apropiarse de lo que no es suyo.

Una palabra con vida política

En España, chorizo ha adquirido una potencia especial en tiempos de corrupción. En manifestaciones, tertulias y conversaciones de bar, la palabra se ha utilizado durante años para señalar a quienes se enriquecen de forma ilegal o inmoral desde posiciones de poder.

No es casualidad. “Corrupto” puede sonar técnico, incluso distante. “Chorizo” baja la acusación al terreno popular. Es una palabra que cualquiera entiende y que no necesita explicación. Tiene la contundencia de lo coloquial: convierte un delito complejo en una imagen inmediata.

Francisco Correa. / EFE

Por eso se ha usado tanto en pancartas, titulares y consignas. Decir “son unos chorizos” no describe un tipo penal concreto, pero sí expresa una percepción social muy clara: la de que alguien ha robado, ha abusado de su posición o ha vivido a costa de los demás.

No confundir con el embutido

La tentación de relacionar al ladrón con el chorizo de comer es comprensible. La lengua popular adora las asociaciones visuales y humorísticas. Además, el embutido tiene grasa, pringue y una cierta carga caricaturesca que encaja bien con la idea del aprovechado.

Dicho de forma sencilla: el chorizo-ladrón no viene del cerdo. Viene de una palabra previa que significaba ladrón, y la lengua española la vistió con una forma que ya le resultaba familiar.

“Choricear”, “chori” y otros parientes

De este mismo campo salen formas como choricear, usada para decir robar o actuar como un chorizo, y chori, que mantiene una forma más cercana al origen caló. También existe choro en algunos usos populares.

Estas palabras muestran cómo la lengua crea familias expresivas alrededor de una idea. No basta con tener “ladrón”: el español necesita matices, ironías, registros y golpes de efecto. No es lo mismo decir que alguien ha robado que decir que ha choriceado. Lo segundo tiene un tono más coloquial, más indignado y más gráfico.

La fuerza de una buena palabra popular

El éxito de “chorizo” demuestra que las palabras no triunfan solo por su significado, sino también por cómo suenan. Chorizo tiene tres sílabas, una sonoridad rotunda y un punto cómico que no rebaja necesariamente la gravedad de lo que denuncia. Al contrario: la hace más memorable.

Quizá por eso ha sobrevivido tan bien. En una sola palabra caben el ratero, el sinvergüenza, el corrupto, el aprovechado y el caradura. Es una acusación popular, directa y difícil de suavizar.

Así que la próxima vez que alguien diga que un político, un estafador o un ladrón “es un chorizo”, conviene recordar que no está hablando de comida. Está usando una palabra que viajó desde el caló al español común y que terminó convertida en una de las formas más expresivas de llamar a quien roba.

Porque en España, a veces, la lengua no necesita un tecnicismo para señalar el abuso. Le basta con una palabra de mercado, bar y calle: chorizo.