Llegan las “marbacoas” a España: la barbacoa de siempre empieza a mirar al mar

La barbacoa española siempre ha olido a carne, chorizo, panceta, costillas y verduras chamuscadas. Pero este verano llega una palabra diseñada para cambiar la escena: marbacoa. El término mezcla mar y barbacoa y propone algo tan sencillo como llevar a las brasas pescado y marisco con la misma naturalidad con la que se asa una chuleta.

La idea no nace de la nada. El Consejo de Productos del Mar de Noruega lleva varias temporadas impulsando este concepto en España, con showcookings, recetas y chefs como Íñigo Urrechu para demostrar que el salmón, el bacalao o el skrei pueden funcionar muy bien sobre parrilla. La “marbacoa” es una tendencia en crecimiento, especialmente vinculada al verano y al consumo al aire libre. Hay un interés creciente por comer más ligero, cocinar al aire libre y dar al pescado y el marisco un papel menos solemne y más cotidiano.

Por qué la barbacoa ya no es solo cosa de carne

La “marbacoa” tiene una ventaja evidente: encaja con el verano. Frente a la sensación pesada de algunas barbacoas tradicionales, el pescado aporta una imagen más fresca, rápida y saludable. Un lomo de salmón, unas brochetas de bacalao, unas gambas, unas sardinas o un pescado entero a la brasa funcionan bien en comidas informales y no exigen grandes elaboraciones.

También hay un factor cultural. España ya tiene una enorme tradición de pescado a la brasa: espetos en Málaga, sardinas en la costa, rodaballo en parrilla vasca, lubina, dorada, calamares o marisco a la plancha. La diferencia es que la palabra “marbacoa” intenta empaquetar esa costumbre en una tendencia veraniega más moderna, fácil de llevar a redes sociales y atractiva para quien busca alternativas a la carne.

Las zamburiñas y vieiras a la brasa son un manjar. / Europa Press

En ese sentido, la novedad no es poner pescado al fuego. La novedad es presentarlo como plan de verano, con nombre propio y vocación de sustituir parte del protagonismo de la barbacoa cárnica.

Noruega quiere estar en las brasas españolas

El empuje de la “marbacoa” tiene un actor claro: Mar de Noruega. La campaña Norwave busca situar los productos del mar noruegos como protagonistas del verano español, especialmente en recetas a la brasa, pero también en platos fríos como tartares, ensaladas o elaboraciones ligeras.

La estrategia tiene sentido comercial. España es uno de los mercados relevantes para el pescado noruego. El país nórdico es uno de los grandes exportadores mundiales de pescado y marisco, y en España tienen especial presencia productos como el salmón, el bacalao fresco, el skrei y el bacalao salado. Si el consumidor asocia verano con brasas, amigos y terraza, el reto es que también piense en salmón, bacalao o marisco cuando prepara la parrilla.

Íñigo Urrechu y la cocina del pescado sin complicaciones

El chef Íñigo Urrechu aparece vinculado a esta tendencia como uno de los nombres encargados de trasladarla a la cocina práctica. Su papel es importante porque la barbacoa de pescado tiene un freno evidente: mucha gente teme que se pegue, se rompa, se seque o quede demasiado hecho.

Una de las elaboraciones de Íñigo Urrechu. / Europa Press

Por eso los consejos suelen repetirse: mantener la piel del salmón para proteger la carne, usar papillote para piezas delicadas, preparar brochetas con verduras, controlar bien la distancia con la brasa y evitar tiempos excesivos de cocción.

La clave está en perderle el miedo. El pescado no necesita una parrilla agresiva ni largas cocciones. Justo lo contrario: agradece fuego controlado, grasa natural, sal, hierbas, cítricos y poco más.

El término “marbacoa” todavía no forma parte del habla cotidiana de la mayoría de hogares. Poca gente dice “vamos a hacer una marbacoa” con la naturalidad con la que dice “vamos a hacer una barbacoa”. Sin embargo, el hábito que describe sí existe y puede crecer: más pescado en parrillas domésticas, más recetas de verano con salmón o bacalao, más consumo de pescado en formatos informales y más búsqueda de alternativas a las barbacoas pesadas.

Así que la “marbacoa” no es todavía una revolución popular, pero sí una etiqueta útil para una tendencia real: las brasas empiezan a abrir espacio al mar.

Qué pescados funcionan mejor en una marbacoa

No todos los pescados se comportan igual en la parrilla. Los más agradecidos son los que tienen carne firme o grasa suficiente. El salmón encaja bien porque soporta la brasa, mantiene jugosidad y admite marinados. El bacalao funciona mejor con cuidado, en lomos gruesos, brochetas o papillote. Las sardinas son un clásico mediterráneo. El atún, el bonito, la dorada, la lubina, los langostinos, las gambas o los calamares también son aliados naturales.

Las marbacoas son una opción interesante para el verano. / INFORMACIÓN

El truco no está en complicarse, sino en respetar el producto. Aceite, sal, limón, hierbas, ajo, verduras de temporada y una brasa bien controlada suelen bastar. En verano, además, el pescado a la parrilla combina muy bien con ensaladas, gazpacho, patatas cocidas, verduras asadas o salsas frías.

Más allá de la brasa: tartares, ensaladas y platos fríos

La campaña de Mar de Noruega también acierta al no limitar el verano al fuego. Cuando aprieta el calor, muchas comidas se resuelven mejor con platos fríos: tartares, carpaccios, ensaladas, ceviches, tostas, poke bowls o marinados suaves. El salmón, por su versatilidad, se ha convertido en uno de los productos más fáciles de adaptar a ese tipo de recetas.

Ahí está una de las grandes bazas del pescado frente a la carne en verano. Puede ir a la brasa, pero también puede servirse frío, marinado o apenas cocinado. Esa flexibilidad encaja con un consumidor que busca recetas rápidas, frescas y visuales.