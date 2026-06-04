Mahou reina en España, pero no es la caña en la Comunidad Valenciana: así queda el mapa cervecero de la cesta de la compra
La marca madrileña vuelve a ser la cerveza más elegida por los hogares españoles, aunque su liderazgo territorial se concentra en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Navarra
Mahou vuelve a ser la cerveza más elegida por los hogares españoles, según el último informe Brand Footprint de Worldpanel by Numerator. La marca madrileña mantiene así su liderazgo nacional en la cesta de la compra y continúa entre las enseñas de gran consumo más presentes en los hogares.
Pero el mapa regional deja una lectura interesante desde la Comunitat Valenciana: aunque Mahou domina el conjunto de España, aquí la cerveza que aparece como líder es Amstel. El dato confirma que el consumo cervecero no responde solo a grandes rankings nacionales, sino también a hábitos muy marcados por el territorio.
En el caso de Mahou, superar los 30 millones de elecciones en hogares españoles muestra una presencia muy consolidada en supermercados y tiendas de alimentación. La marca no depende únicamente del bar o de la restauración, sino que conserva un lugar estable en el consumo doméstico.
Esa dimensión es importante para entender la categoría. La cerveza no se consume solo en terrazas, restaurantes o eventos. También forma parte de la compra semanal, de comidas familiares, reuniones en casa, partidos, cenas informales y momentos de ocio doméstico.
Mahou conserva la primera posición en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Navarra. En cambio, en la Comunidad Valenciana el protagonismo recae en Amstel, una marca muy vinculada al consumo mediterráneo, a la hostelería, a las terrazas y a una forma de beber cerveza especialmente asociada al clima y a la vida social.
La diferencia es relevante porque la cerveza se decide tanto en el supermercado como en el bar. En una autonomía como la valenciana, con fuerte peso turístico, consumo al aire libre y una cultura de terraza muy asentada, la identificación local y la presencia en hostelería tienen mucho que decir.
El auge de la cerveza sin alcohol también cambia la cesta
Mahou ha reforzado en los últimos años su gama sin alcohol con referencias como Mahou 0,0 Tostada y Mahou 0,0 Rubia, en un momento en el que la categoría vive una transformación clara.
La cerveza sin alcohol ha dejado de ser una alternativa residual. Cada vez más consumidores buscan opciones compatibles con conducir, practicar deporte, reducir el consumo de alcohol o mantener hábitos más saludables sin renunciar al sabor ni al ritual social de tomar una cerveza.
En la Comunidad Valenciana, donde la movilidad en coche es clave en muchas zonas turísticas y metropolitanas, este tipo de referencias tiene un margen evidente de crecimiento. Playas, urbanizaciones, pueblos costeros, comidas familiares y desplazamientos entre municipios hacen que la cerveza sin alcohol encaje especialmente bien en determinados momentos de consumo.
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