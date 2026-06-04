Sanidad estrecha el cerco sobre los cosméticos: casi 2.000 controles y 69 retiradas o medidas en 2025

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) reforzó en 2025 el control del mercado de productos cosméticos en España. La vigilancia no se limitó a cremas, maquillajes o perfumes vendidos en tiendas físicas: también puso el foco en el comercio electrónico, una de las grandes puertas de entrada de productos procedentes de terceros países y, en ocasiones, con información incompleta o ingredientes no autorizados.

Según el Informe anual de control del mercado de productos cosméticos 2025, la agencia evaluó 1.957 casos relacionados con cosméticos durante el pasado ejercicio. De ellos, 69 requirieron medidas como el cese de comercialización, la retirada del mercado o la recuperación de los productos para proteger la salud de los consumidores.

Qué fallos se detectaron en los cosméticos

Las actuaciones de la AEMPS se centraron en productos con mayor riesgo potencial para la salud o con antecedentes de incumplimiento. Entre las principales irregularidades detectadas figuran problemas de contaminación microbiológica, presencia de ingredientes prohibidos o restringidos, deficiencias en la documentación de seguridad y errores en el etiquetado.

Aunque muchas veces se perciben como productos de uso cotidiano y bajo riesgo, los cosméticos entran en contacto directo con la piel, los ojos, los labios o el cuero cabelludo. Por eso, un fallo de composición, una contaminación o una información incompleta en la etiqueta puede tener consecuencias para personas sensibles, alérgicas o especialmente vulnerables.

La cosmética coreana está en auge en España. / INFORMACIÓN

La vigilancia de la AEMPS busca precisamente eso: verificar que los productos disponibles en el mercado cumplen los requisitos de seguridad establecidos en la normativa y que no se comercializan cosméticos que puedan suponer un riesgo para la ciudadanía.

El comercio electrónico, una de las grandes preocupaciones

Uno de los ámbitos más destacados del informe es el control de los cosméticos vendidos a través de plataformas online. La AEMPS participó en una acción coordinada a escala europea sobre productos adquiridos por comercio electrónico y enviados desde terceros países.

En esa iniciativa se inspeccionaron más de 5.700 cosméticos y se detectaron incumplimientos relacionados sobre todo con deficiencias en el etiquetado, ausencia de información obligatoria o presencia de ingredientes no autorizados.

El dato es relevante porque cada vez más consumidores compran cosmética en internet, atraídos por precios bajos, productos virales en redes sociales o marcas internacionales difíciles de encontrar en tiendas tradicionales. Pero esa facilidad también tiene una contrapartida: no todos los productos que circulan online cumplen las mismas garantías o llegan correctamente identificados.

Doce notas de seguridad y casi 900 consultas

Durante 2025, la AEMPS publicó 12 notas informativas de seguridad sobre productos cosméticos que suponían un riesgo para la salud. Además, atendió cerca de 900 consultas de consumidores, profesionales y empresas.

La agencia también puso en marcha un nuevo espacio web dedicado al control del mercado de productos cosméticos, con el objetivo de reforzar la transparencia y facilitar el acceso a la información. Esta medida busca que consumidores y operadores puedan consultar alertas, recomendaciones y datos sobre productos sometidos a vigilancia.

Productos cosméticos en un establecimiento. / Jordi V. Pou

La colaboración con comunidades autónomas, autoridades europeas y otros organismos nacionales e internacionales fue otro de los ejes del año. En un mercado cada vez más global, la vigilancia de cosméticos exige coordinación: un producto detectado en una plataforma digital puede venderse en varios países y llegar al consumidor en cuestión de días.

Por qué importa el control de los cosméticos

La palabra “cosmético” puede sonar inofensiva, pero incluye una enorme variedad de productos: cremas hidratantes, protectores solares, tintes, champús, maquillajes, productos para uñas, perfumes, geles, desodorantes o tratamientos de cuidado facial.

Muchos se usan a diario y algunos se aplican en zonas especialmente sensibles. Por eso, la seguridad no depende solo de que el producto “parezca” adecuado, sino de que su fórmula esté controlada, sus ingredientes estén permitidos, su etiquetado sea correcto y exista una documentación de seguridad que respalde su comercialización.

La contaminación microbiológica, por ejemplo, puede ser especialmente delicada en productos que se aplican cerca de los ojos o sobre piel dañada. Los ingredientes prohibidos o restringidos también pueden generar reacciones adversas si se usan fuera de los límites permitidos. Y un etiquetado incompleto impide al consumidor saber realmente qué está comprando.

Una advertencia para el consumidor: no todo lo viral es seguro

El informe llega en un momento en el que la cosmética vive una enorme exposición en redes sociales. Productos recomendados por influencers, rutinas de cuidado facial, tratamientos antiedad, cosmética coreana, sérums virales o maquillajes de bajo coste circulan a gran velocidad entre consumidores.

Ese fenómeno ha cambiado la forma de comprar. Muchos usuarios descubren un producto en TikTok, Instagram o una plataforma de venta online y lo adquieren sin pasar por canales tradicionales. El problema es que la popularidad digital no equivale necesariamente a seguridad sanitaria.

La vigilancia de la AEMPS recuerda una idea básica: un cosmético no debe ser seguro solo porque sea famoso, barato o esté de moda. Debe cumplir la normativa, estar correctamente etiquetado y contar con garantías suficientes para su uso.

La clave: más controles en un mercado cada vez más global

Las casi 2.000 actuaciones evaluadas en 2025 muestran que el control de cosméticos se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. El mercado es más amplio, más internacional y más digital que hace una década.

La AEMPS no solo revisa productos ya presentes en establecimientos físicos, sino también aquellos que llegan por internet desde otros países, a veces con información incompleta o fuera de los estándares europeos. De ahí que el comercio electrónico y los productos procedentes de terceros países se hayan convertido en una prioridad.

El mensaje final es doble. Para las empresas, la obligación es clara: comercializar productos seguros, correctamente documentados y etiquetados. Para los consumidores, la recomendación es sencilla: comprar en canales fiables, desconfiar de productos sin información clara y prestar atención a las alertas sanitarias.

Porque en cosmética, como en alimentación o medicamentos, la seguridad también empieza por algo tan básico como saber qué contiene realmente lo que nos ponemos en la piel.