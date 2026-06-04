Qué significa la señal de tráfico roja con una línea con ramales a los lados (P-1e) y por qué es importante

Si te has sacado el carnet de conducir hace años habrá señales que no recuerdes o bien que no conozcas (aunque deberías), ya que el Reglamento General de Circulación se va renovando. Una de las señales que más recientemente se han incorporado a este catálogo es la P-1e o la también conocida como ‘Tramo con accesos directos’

La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que esta nueva señal pertenece al grupo P-1 de señales de advertencia de peligro que están formadas por un triángulo rojo, fondo blanco y un pictograma en el centro.

La P-1e forma parte de la actualización del catálogo oficial de señales aprobada mediante el Real Decreto 465/2025, publicado en el BOE el 17 de junio de 2025. Su entrada en vigor quedó fijada para julio de 2025 pero la sustitución o instalación de señales nuevas no se hace de golpe. La DGT explicó que la implantación será paulatina, incorporándose en nuevos tramos o cuando haya que reponer señales existentes por mantenimiento.

La señal P-1e está formada por este triángulo rojo y fondo blanco y en el centro lleva una línea principal en color negro que representa la vía por la que circula el conductor y dos líneas laterales en ambos lados que simbolizan el acceso directo a esa carretera.

Qué significa la señal P-1e

La DGT dice claramente que esta señal indica “peligro por la proximidad de un tramo en el que existen varios accesos directos a la vía, debiendo ceder el paso los usuarios de dichos accesos directos”. Ahí está la importancia de la señal: el conductor que circula por la vía principal mantiene la prioridad frente a los que se incorporan a ella.

La P-1e advierte al conductor de que se aproxima a un tramo de carretera en el que existen varios accesos directos a la vía principal. Es decir, entradas o salidas desde caminos, fincas, urbanizaciones, gasolineras, naves, polígonos, restaurantes, áreas de servicio u otros puntos que conectan directamente con la carretera.