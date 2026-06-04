La UE cambia las normas: España aprueba un nuevo sistema para mejorar el intercambio de datos para la gestión del tráfico

DGT 3.0, la baliza V-16 o los conos conectados son tres elementos que cada vez más forman parte de nuestro día a día al volante. Estas tres tecnologías conectadas ofrecen información en tiempo real sobre el tráfico y envían información al conductor para favorecer una movilidad más segura.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó este martes el nuevo marco para los Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT) que impulsa el intercambio de datos en tiempo real entre administraciones, operadores y gestores de infraestructuras para mejorar la gestión del tráfico y la información al viajero.

Según ha informado en un comunicado la Dirección General de Tráfico (DGT) y que recoge EFE, se trata de un real decreto con el que España transpone una directiva europea y refuerza su apuesta por la digitalización del transporte y la movilidad inteligente.

La aprobación de esta norma se enmarca en los objetivos de la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente que considera la digitalización y el uso inteligente de los datos como elementos esenciales para construir un sistema de transporte más seguro, eficiente, resiliente y respetuoso con el medio ambiente.

Uno de los aspectos más relevantes del real decreto es el impulso del intercambio de información fiable y en tiempo real entre administraciones, gestores de infraestructuras y operadores, con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico, la información al viajero y la eficacia de los servicios de transporte.

Europa Press

Puntos de Acceso Nacional

Para ello, la nueva normativa consolida el papel de los Puntos de Acceso Nacional como infraestructuras digitales estratégicas para el intercambio de información. Estos puntos actuarán como ventanillas únicas para el acceso a los datos de movilidad y transporte, permitirán una mayor coordinación entre administraciones y operadores y garantizarán la continuidad geográfica de los servicios SIT en toda la UE.

El Real Decreto identifica expresamente tres grandes nodos de intercambio de información. Uno es el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, puesto en marcha por la DGT en marzo de 2021. En él se recogen datos de alto valor como los del tráfico, el estado de la red, cierres de carreteras y /o carriles, restricciones, obras, obstáculos en carretera, restricciones, pruebas deportivas, etc.

Los otros dos puntos de Acceso Nacional son los de Transporte Multimodal y el de Zonas de Estacionamientos Seguras y Protegidas para vehículos pesados, ambos gestionados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La nueva regulación refuerza el intercambio de información en tiempo real y establece la obligación de comunicar telemáticamente restricciones de circulación, cierres de vías, obras, eventos e incidencias en carretera que puedan afectar a la movilidad.