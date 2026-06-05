La UE cambia las reglas: prepara un billete de tren único para viajar por distintos países de Europa

Si alguna vez has intentado viajar en tren desde España por Europa seguro que te has topado con varios inconvenientes como comprar el billete en distintas compañías, intentar ajustar horarios, etc. Ahora la Unión Europea quiere simplificar todo este proceso y que comprando un billete de tren único con origen y destino sea suficiente.

En la actualidad está vigente el Reglamento de la UE 2021/782 de 2023 que regula los derechos de los viajeros de tren en la Unión Europea, en lo relativo a información, reembolso, asistencia, indemnización por retrasos, etc.

En base a esto, en mayo la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas a este reglamento llamadas ‘One journey, one ticket, full rights’ (un viaje, un ticket, todos los derechos). Con ello quiere que los pasajeros puedan buscar, comparar y comprar en una sola operación viajes de tren que combinen varios operadores y trayectos transfronterizos, a través de una única plataforma.

En la actualidad, un pasajero debe comprar varios billetes con operadores distintos y, además, estos tickets no forman parte de un billete combinado así que puede suponer la pérdida de derechos si, por ejemplo, se pierde un tren.

Unos viajeros se dirigen hacia la zona de andenes de la estación de tren de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

“En caso de pérdida de conexiones durante viajes ferroviarios con varios operadores, los pasajeros que tengan un billete único se beneficiarán de una nueva protección completa de sus derechos como viajeros, incluida la asistencia, el transporte alternativo, el reembolso y la compensación”, explica el texto.

La Comisión explica que gracias a esta norma se busca “que el mercado ferroviario sea más transparente y accesible”.

Obligaciones de las plataformas

La Comisión también introduce nuevas obligaciones para las plataformas de venta de billetes y los operadores “como que deberán mostrar las ofertas de forma neutral, incluyendo, cuando sea posible, la ordenación según las emisiones de gases de efecto invernadero. Las normas garantizarán que todos los operadores de transporte puedan celebrar acuerdos comerciales justos, razonables y no discriminatorios con las plataformas de venta de billetes, y viceversa”.