La UE cambia las reglas: prepara un billete de tren único para viajar por distintos países de Europa
El objetivo es que se tenga un ticket combinado y que los viajeros no pierdan derechos en el caso de retrasos, asistencia y compensaciones
Si alguna vez has intentado viajar en tren desde España por Europa seguro que te has topado con varios inconvenientes como comprar el billete en distintas compañías, intentar ajustar horarios, etc. Ahora la Unión Europea quiere simplificar todo este proceso y que comprando un billete de tren único con origen y destino sea suficiente.
En la actualidad está vigente el Reglamento de la UE 2021/782 de 2023 que regula los derechos de los viajeros de tren en la Unión Europea, en lo relativo a información, reembolso, asistencia, indemnización por retrasos, etc.
En base a esto, en mayo la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas a este reglamento llamadas ‘One journey, one ticket, full rights’ (un viaje, un ticket, todos los derechos). Con ello quiere que los pasajeros puedan buscar, comparar y comprar en una sola operación viajes de tren que combinen varios operadores y trayectos transfronterizos, a través de una única plataforma.
En la actualidad, un pasajero debe comprar varios billetes con operadores distintos y, además, estos tickets no forman parte de un billete combinado así que puede suponer la pérdida de derechos si, por ejemplo, se pierde un tren.
“En caso de pérdida de conexiones durante viajes ferroviarios con varios operadores, los pasajeros que tengan un billete único se beneficiarán de una nueva protección completa de sus derechos como viajeros, incluida la asistencia, el transporte alternativo, el reembolso y la compensación”, explica el texto.
La Comisión explica que gracias a esta norma se busca “que el mercado ferroviario sea más transparente y accesible”.
Obligaciones de las plataformas
La Comisión también introduce nuevas obligaciones para las plataformas de venta de billetes y los operadores “como que deberán mostrar las ofertas de forma neutral, incluyendo, cuando sea posible, la ordenación según las emisiones de gases de efecto invernadero. Las normas garantizarán que todos los operadores de transporte puedan celebrar acuerdos comerciales justos, razonables y no discriminatorios con las plataformas de venta de billetes, y viceversa”.
- Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
- Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
- Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante
- Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
- Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
- Un grupo de surferos rescata a un bañista en dificultades en la playa de La Mata de Torrevieja
- Yayo Herrero, antropóloga: 'La eclosión de la ultraderecha tiene que ver con una forma distópica de responder a la crisis ecosocial
- Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH