La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Las campanas de los templos de Madrid repicarán cuando León XIV aterrice en Barajas Las campanas de los templos de Madrid y de la Diócesis de Getafe repicarán el próximo sábado cuando el avión en el que viaja el Papa León XIV aterrice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Bajaras para iniciar una visita de cuatro días a la capital. Un gesto con el que las parroquias de la región quieren trasladar la "alegría" de contar con la presencia del Pontífice en la capital, del 6 al 9 de junio, han explicado las Archidiócesis de Madrid y de Getafe. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha invitado a los párrocos de la diócesis a que hagan sonar las campanas de sus templos "como expresión de la profunda alegría, acción de gracias a Dios y bienvenida de nuestra Iglesia diocesana" al Papa, ha indicado la Archidiócesis en un comunicado.

El atuendo del Papa El taller Zarasanta, con sede en Zaragoza, ha confeccionado toda la vestimenta que va llevar el papa y su séquito de cardenales, obispos y diáconos: alrededor de 5.000 prendas entre mitras, estolas, roquetes, casullas y la capa, los paños de hombros y las mitras que lucirá León XIV.

El seguimiento La visita del pontífice movilizará a una parte importante de la prensa nacional e internacional para cubrir el viaje: hay 5.672 solicitudes de acreditación de prensa. Para que todo el que quiera pueda seguir en directo los diferentes acontecimientos de esta cita histórica, se han instalado más de 100 pantallas desde donde se podrán seguir los actos de forma gratuita.

El coste Los organizadores estiman que la visita tendrá un coste de 25 millones de euros -que están "prácticamente" cubiertos con aportaciones de benefactores- y un impacto económico superior a los 150 millones de euros.

Despliegue policial Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria. En total, 23.500 agentes para garantizar la seguridad durante la visita.

Peregrinos, voluntarios, sacerdotes y comitiva Más de 600.000 personas se han inscrito hasta el momento para participar en los actos multitudinarios, aunque los organizadores esperan que asistan muchas más.

Cuatro recorridos en papamóvil Sábado 6 de junio: Camino hacia la vigilia con los jóvenes

Domingo 7 de junio: recorrido hacia la celebración de la Eucaristía en Cibeles

Lunes 8 de junio: Catedral de la Almudena

Lunes 8 de junio: gran recorrido por el centro de Madrid hasta el Santiago Bernabéu

El primer ejemplar de la nueva edición facsímil del Códice Calixtino El Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago ha presentado una nueva edición facsímil del Códice Calixtino, también llamado Libro de Santiago, cuyo primer ejemplar será regalado al papa León XIV. Así lo ha anunciado este jueves el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco Prieto, que junto al canónigo archivero de la Catedral, Francisco Buide, han presentado esta edición facsímilar.

En vídeo Madrid se llena de flores para dar la bienvenida al Papa León XIV. Lucía Feijoo Viera