“La pobreza no impide buscar la sabiduría”: la lección de Asclepíades de Fliunte, el filósofo que trabajaba de noche para poder pensar de día

Hay filósofos que pasan a la historia por sus libros, otros por sus escuelas y algunos apenas por una anécdota. Asclepíades de Fliunte pertenece a este último grupo. No se conservan grandes obras suyas ni una doctrina sistemática comparable a la de Platón, Aristóteles o Epicuro, pero su nombre aparece unido a una idea poderosa: la pobreza no impide buscar la sabiduría.

La frase no es una cita literal conservada, sino una lección atribuible a su vida. Asclepíades fue un filósofo griego vinculado a la tradición socrática y a la escuela de Elis/Eretria, una de esas corrientes menores de la filosofía antigua que no tuvieron la fama de la Academia o el Liceo, pero que mantuvieron viva una forma práctica y exigente de entender el pensamiento.

Un filósofo casi olvidado

Asclepíades nació en Fliunte, una ciudad del Peloponeso, y vivió probablemente entre los siglos IV y III a. C. Su biografía nos ha llegado de forma fragmentaria, sobre todo a través de autores antiguos que lo mencionan por su relación con Menedemo de Eretria, uno de los filósofos más destacados de la escuela eretriaca.

De hecho, Asclepíades suele aparecer más como compañero inseparable de Menedemo que como figura independiente. La tradición antigua los presenta unidos por una amistad excepcional, hasta el punto de compararlos con Orestes y Pílades, modelo clásico de lealtad entre amigos.

En la filosofía antigua la vida del pensador no era un simple dato biográfico. La forma de vivir era parte del mensaje. Y en el caso de Asclepíades, lo que ha sobrevivido es precisamente eso: una vida marcada por la austeridad, el estudio y la amistad.

Trabajar de noche para estudiar de día

La anécdota más conocida cuenta que Asclepíades y Menedemo asistían durante el día a las enseñanzas filosóficas, pero no tenían recursos suficientes para mantenerse. Para poder seguir estudiando, trabajaban por la noche en un molino.

La imagen es muy potente: dos jóvenes filósofos escuchando lecciones durante el día y ganándose el sustento de madrugada, lejos del prestigio, de la comodidad y de cualquier ideal romántico de la sabiduría. No filosofaban desde una posición de privilegio, sino desde la necesidad.

Según la tradición, el Areópago llegó a interesarse por ellos al ver que vivían como filósofos sin que se supiera de dónde obtenían dinero. La explicación fue sencilla: trabajaban mientras otros dormían. Aquella conducta habría causado admiración y terminó siendo recompensada.

La pobreza como obstáculo, pero no como condena

La lección de Asclepíades no consiste en idealizar la pobreza. Ser pobre dificulta estudiar, viajar, comprar libros, escuchar maestros y dedicar tiempo a pensar. Eso ya ocurría en la Grecia antigua y sigue ocurriendo hoy. La falta de recursos pesa, limita y cansa.

Pero su historia recuerda algo distinto: la pobreza puede ser un obstáculo, pero no necesariamente una condena intelectual. Asclepíades representa al pensador que no espera a tener las condiciones perfectas para aprender. Busca tiempo donde puede, trabaja cuando toca y convierte la disciplina en una forma de libertad.

Por eso la frase “la pobreza no impide buscar la sabiduría” funciona tan bien como síntesis de su figura. No niega la dureza material, pero rechaza que el conocimiento pertenezca solo a quienes tienen una vida cómoda.

Una amistad convertida en filosofía

Otro aspecto central de su biografía es la amistad con Menedemo. La tradición los recuerda casi como una pareja filosófica: compañeros de aprendizaje, de vida austera y de proyecto intelectual. En una época en la que muchas escuelas se construían alrededor de maestros carismáticos, Asclepíades queda asociado a una idea menos vistosa, pero igual de profunda: pensar acompañado.

La amistad, en su caso, no aparece como un adorno sentimental. Es una forma de resistencia. Dos personas con pocos recursos pueden sostener mejor una vocación si comparten esfuerzo, conversación y propósito. La filosofía no nace solo en grandes discursos, sino también en esas alianzas silenciosas que permiten seguir adelante.

Por qué su historia sigue siendo actual

La figura de Asclepíades de Fliunte conecta con una pregunta muy contemporánea: quién puede permitirse pensar. En un mundo donde el acceso a la educación, al tiempo libre y a la cultura sigue estando marcado por la desigualdad, su historia conserva una fuerza evidente.

Hoy no trabajamos en molinos para escuchar a un maestro griego, pero muchas personas estudian después de jornadas laborales, leen en trayectos de transporte, preparan oposiciones de madrugada o intentan formarse mientras sostienen una vida precaria. La tensión es la misma: el deseo de aprender frente a la falta de tiempo, dinero o descanso.

Asclepíades no ofrece una solución mágica. Ofrece un ejemplo incómodo: la sabiduría no exige riqueza, pero sí exige una voluntad que muchas veces se paga con esfuerzo.

La enseñanza de Asclepíades

Asclepíades de Fliunte no dejó una gran obra escrita que podamos citar con seguridad. Quizá por eso su legado resulta más humano. No lo recordamos por una teoría cerrada, sino por una escena: un filósofo pobre que trabaja de noche para poder pensar de día.

Su lección no es que la pobreza sea noble ni deseable. Es otra: el conocimiento no debería pertenecer solo a quienes pueden comprar tiempo. La sabiduría empieza muchas veces en lugares humildes, en vidas difíciles y en personas que, incluso cansadas, se niegan a renunciar a comprender el mundo.

Por eso, más de dos mil años después, Asclepíades sigue dejando una frase posible para nuestro tiempo: la pobreza no impide buscar la sabiduría, pero una sociedad justa debería hacer que buscarla no fuera un privilegio.