Qué significa la señal de la DGT con dos coches y dos líneas que se cruzan (P-35) y por qué es importante

Estar al día de las señales de tráfico que se han incorporado y/o eliminado de las carreteras es una obligación de los conductores. Aunque en líneas generales no hay grandes cambios, algunas señalizaciones se han modernizado, otras han desaparecido y hay otras completamente nuevas.

El Reglamento General de Circulación (RGC) recoge todas estas señalizaciones que debes conocer. Una de las señales que se incorporaron en 2023 y que quizá no hayas visto nunca es la señal P-35, conocida como carril trenzado.

Se trata de una de las señalizaciones que puede generar más dudas a los conductores porque no siempre se entiende el “cruce” de los dos coches.

La P-35 es una señal de advertencia de peligro. Como el resto de señales de este grupo, tiene forma triangular, borde rojo y fondo blanco. En su interior aparecen dos vehículos en paralelo con flechas que se cruzan, una imagen pensada para representar el movimiento de los coches en un tramo donde unos se incorporan y otros abandonan la vía.

Dos vehículos en un carril trenzado, el que indica la señal P-35 / RACE

Qué significa la señal P-35

Esta señal avisa de la proximidad de una zona de trenzado. Es decir, un tramo en el que coinciden dos movimientos: vehículos que quieren incorporarse a una vía y vehículos que quieren salir de ella. Tal y como explica el RACE en su web, este tipo de carril no tiene más de 1.500 metros y “en él tiene que primar la educación y el sentido común”.

Por eso, al ver la P-35 conviene anticiparse, mirar bien los retrovisores, señalizar los cambios de carril, adaptar la velocidad y evitar maniobras repentinas. La señal no indica que haya que detenerse, sino que se entra en un punto donde la atención debe ser máxima.

La P-35 puede aparecer sobre todo en autovías, autopistas, rondas urbanas, circunvalaciones y accesos a grandes ciudades, especialmente en zonas donde las incorporaciones y salidas están muy próximas entre sí.

¿Quién tiene prioridad en un carril trenzado?