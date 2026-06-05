Vencer al tiempo

Me encanta esta gala. Un evento empresarial en el que no se habla de beneficios, ni de cash flow, ni de la cuenta de resultados. Donde se habla de esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso… Donde lo relevante no son los que van, por importantes que sean, sino lo que cuentan los protagonistas, lo que transmiten, lo que emocionan. Las anécdotas, las vivencias, los chascarrillos. Total, que todos los años me pasa igual. Antes o después se me mete una pestaña en el ojo que hace que tenga que sacar un pañuelo para secarme las lágrimas.

La séptima edición de la Gala de las Empresas Centenarias, organizada por la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante que preside Mayte Antón y por la Cámara de Comercio, con Carlos Baño a la cabeza, no me gusta solo a mí. Me contaba Juanjo Castón, director de AEFA, que este año han tenido que abrir el anfiteatro por la cantidad de gente que quería asistir al Teatro Principal a esta entrega de premios. Presentada por el periodista Andrés Maestre, la gala contó con unos vídeos de las empresas que recibían la escultura del faro. Muchas risas. A carcajadas con Mari Carmen Fuentes, esposa de Vicente Pascual, propietarios de Herboristería y Cerámica Vicente Pascual, cuando dijo: «Mi suegro… (silencio), pero mi suegra era maravillosa». O con María García, de Uvas Cabrera de Benissa que, desde la butaca de su casa contaba que «cuando los hombres se iban a trabajar, yo estaba con las mujeres, hasta que llegó lo de la Seguridad Social y ya no pude ir más, porque si me veían trabajando, me podían quitar la paga». Y la toma falsa cuando preguntó si eso se estaba grabando. Pues acudió a la gala, con su bastón y sus muchos años y se hinchó de llorar escuchando a su nieto. ¡Ole ahí!

El alcalde, Luis Barcala, dio la bienvenida; Mayte Antón nombró a medio teatro y señaló orgullosa que todas las compañías premiadas eran familiares; Toni Pérez, presidente de la Diputación, alabó la riqueza empresarial de la provincia y Manuel Nieto, de Cajamar, entidad patrocinadora de la gala, habló de «algo que no se ve, como el tiempo; ese que alguien utilizó hace cien años y que hoy estamos celebrando». Con más acento de Almería que nunca, le quedó bonico de verdad.

En la entrega de galardones, mucha emoción. Hablaron de valores que se transmiten de generación en generación, de empresas que son sus vidas y, para todos, lo más importante, las personas. Empresarios como «tarajayos» llorando al acordarse de sus padres o de trabajadores que ya no están. Jóvenes en la cuarta o quinta generación siguiendo los pasos de sus antecesores, reconociendo roces en ocasiones, pero con confianza, ilusión y generosidad para afrontar situaciones de todo tipo. Y todos muy del terreno. Orgullosos de llevar el nombre de su municipio por el mundo.

Y después de la entrega de premios, el colegueo. En animada conversación vimos a Paco Gómez (¡sale de Guardamar de vez en cuando!) con Juan Riera. Pandilla de Javier Romero, Sira Pérez, Luis González o Macarena Gran. Y los «cierrabares», dicho con todo cariño, como Ismael Navarro, Pedro J. Sánchez, Óscar Castillo, Luis Crespo, Alicia Orozco, Ángel de Lope o el incombustible Jesús Navarro, de blanco nuclear de arriba abajo, con un ajustado traje, tenis de Armani y gafas estilo aviador de cristales translúcidos celestes. ¡El más de lo más!

Ya estamos en Hogueras

Entre encendido de luces, pregones y presentaciones de llibrets, el periodista y escritor Baltasar Bueno Tárrega presentó en la APPA su libro Las hogueras de San Juan, un encargo de la editorial cordobesa Almozara que ya ha llegado a librerías de muchos países de habla hispana. Presentado por el divulgador Luis Mira Seller y por la jurista Paloma García, el libro tiene por subtítulo «Fuego, memoria y emoción en la noche más mágica del Mediterráneo», y es un resumen de una celebración que es mucho más que una fiesta: es historia, identidad y emoción compartida.

Luis Mira, Federico Jover, Baltasar Bueno, Cristina Cutanda y Juan Campos. / INFORMACIÓN

La presentación contó con la presencia de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y la bellea infantil y sus damas, acompañadas por Leticia Pérez Gomis y David Gerona, de la Federación de Hogueras, así como de Pepe Ferrándiz, Cristina Llorens, Federico Jover y Juan Campos.

Bellea y damas infantiles con el escritor Baltasar Bueno. / INFORMACIÓN

Pensamiento crítico

Es psicóloga, neuropsicóloga y especialista en lenguaje expresivo. Tiene el Premio Nadal, el Planeta, el Primavera y el Lazio del Ministerio de Cultura italiano. Es doctora honoris causa por la Universidad de Aberdeen. No come carne y odia el arroz y la pasta desde que se independizó muy joven y a partir del día veinte del mes no comía otra cosa.

Lucía Etxebarría, protagonista de la charla del Foro Libre de Pensamiento Crítico. / INFORMACIÓN

La escritora y periodista Lucía Etxebarría ha sido la protagonista de la conferencia del Foro Libre de Pensamiento Crítico, presidido por Alberto Giménez. Con una vida de todo menos convencional, aseguró ante las preguntas de Salvador Forner que lleva «cinco años de muerte civil por leerme una ley». Se refiere a la ley trans, sus opiniones sobre ella y lo que le acarrearon. «He vivido un calvario. Me han perseguido por la calle pero descaradamente para que fuera consciente; me han pegado cuatro veces y lo estaban grabando para ver si yo respondía; han entrado en una red social de mi hija para amenazarla. Desde 2020 persiguen al disidente, al que creían que era de ellos y se atreve a criticarlos».

En estos momentos defiende la socialdemocracia y el Estado del Bienestar. Ya no cree en la división entre izquierdas y derechas; asegura que hoy no se permite el pensamiento crítico, y su deseo es que las causas que están pendientes de juicio se adelanten y que no haya tiempo para que el Gobierno pueda aprobar la ley de nietos y que eso pueda alterar los resultados electorales. ¡Ah! y se duele de que la gente esté anestesiada. ¡Ahí queda eso!

Noticias relacionadas

Manuel Palomar, medalla de oro de la Universidad de Alicante. / INFORMACIÓN

P.D. Muchísimas felicidades a Manuel Palomar por su merecida medalla de oro de la Universidad de Alicante. Y precioso discurso agradeciendo a las personas que le han acompañado en su vida profesional y personal. ¡Grande, Manolo!