La visita del papa a España, en directo: el avión de León XIV se aproxima a la costa española

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

En rojo, el vuelo de León XIV. El vuelo de León XIV se acerca a la costa española Tal y como se puede comprobar en aplicaciones de monitorización de vuelos, el avión de León XIV ya ha dejado atrás Cerdeña, y se acerca a las Islas Baleares.

A las 20.30 horas, Vigilia de oración en la Plaza de Lima Este mismo sábado, a las 20.30 horas, tras un recorrido en papamóvil, participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.

Tras el encuentro institucional en el Palacio Real, el Papa visitará el barrio de Lucero Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo. Durante este acto, la pastoral social de Madrid entregará un regalo al Papa: un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid. Además, está prevista la actuación de Niña Pastori.

Sara Fernández

Tras el aterrizaje, recepción en la Plaza de la Armería Una hora después está prevista la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, que comenzará con el recibimiento a pie de coche de los reyes, y proseguirá en la Plaza de la Armería, donde saludará a la princesa Leonor y a la infanta Sofía y se escucharán los himnos de España y del Estado de la ciudad del Vaticano.

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan al Papa León XIV tras la misa de inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025. / Archivo Los reyes y Sánchez recibirán al pontífice a su llegada a Barajas Al bajar del 'avión papal', en el que viajan también 80 periodistas de once países, será recibido por los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

León XIV aterrizará quince años después de la última visita papal Quince años después de la última visita de un papa, cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011, León XIV aterrizará las 10:30 horas, momento en el que las campanas de los templos repicarán por todo Madrid para festejar este viaje, cuyo lema es 'Alzad la mirada'.

Será el cuarto viaje internacional del Papa León XIV aterriza en el aeropuerto de Barajas este sábado para una visita de seis días a España, un país que conoce bien desde su juventud y que ha elegido para su cuarto viaje internacional, que comienza con tres maratonianas jornadas en Madrid, antes de visitar Barcelona y Canarias, en todo un desafío organizativo.