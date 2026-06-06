El origen de “que lo haga Rita la Cantaora”: la artista real que acabó convertida en una frase popular

“Que lo haga Rita la Cantaora”. La frase sigue viva en el español coloquial y aparece cuando alguien quiere dejar claro que no piensa encargarse de una tarea, pagar algo, ir a un sitio o asumir una obligación que considera pesada, injusta o poco apetecible. Es una forma castiza de decir: yo no lo voy a hacer.

Lo curioso es que Rita no fue un personaje inventado. Detrás de la expresión estuvo Rita Giménez García, conocida como Rita la Cantaora, una artista flamenca nacida en Jerez de la Frontera en 1859 y fallecida en Zorita del Maestrazgo, Castellón, en 1937. Fue una cantaora ligada al mundo de los cafés cantantes, aquellos locales que a finales del siglo XIX y principios del XX ayudaron a profesionalizar y popularizar el flamenco.

Una cantaora que “servía para todo”

La explicación más extendida sobre el origen del dicho tiene que ver con la disponibilidad de Rita para actuar. Según la tradición, era una artista muy solicitada, capaz de cantar, bailar y adaptarse a distintos escenarios. Esa versatilidad hizo que su nombre empezara a circular entre compañeros de profesión y empresarios.

Algunas versiones sostienen que, cuando otros artistas rechazaban una actuación porque estaba mal pagada, era incómoda o no les interesaba, se decía algo parecido a “que lo haga Rita”. Con el tiempo, la frase habría pasado del ambiente flamenco al habla popular, hasta convertirse en una manera de endosar a otro lo que uno no quiere hacer.

Actualmente, “que lo haga Rita la Cantaora” se usa como una expresión de rechazo. Puede aplicarse a casi cualquier situación: una reunión inútil, una tarea doméstica, un trabajo pesado, una deuda que nadie quiere pagar o un favor que parece abusivo.

De ahí salen variantes muy comunes: “que vaya Rita”, “que trabaje Rita”, “que lo pague Rita” o simplemente “que lo haga Rita”. Todas conservan el mismo sentido: quien habla se desentiende de la obligación y la manda, simbólicamente, a una figura que ya cargó con demasiadas tareas en el imaginario popular.

Una vida entre fama y olvido

Rita la Cantaora llegó a actuar en Madrid y a compartir época con nombres importantes del flamenco. Las fuentes la sitúan en el ambiente de los cafés cantantes, espacios clave para entender cómo el cante y el baile flamenco pasaron de ámbitos más privados o populares a circuitos profesionales.

Rita Giménez con 76 anos en la e022 / Revista Estampa

Sin embargo, su figura quedó más pegada a la expresión que a su carrera artística. Mientras otras mujeres del flamenco acabaron convertidas en mitos ampliamente reconocidos, Rita sobrevivió sobre todo como nombre de refrán. Esa paradoja es habitual en la cultura popular: a veces una persona real queda reducida a una frase que todo el mundo repite, aunque casi nadie recuerde quién fue.

La parte injusta del dicho

La expresión tiene un punto de humor, pero también una lectura algo amarga. Convertir a Rita en la persona que debe hacerlo todo refleja cómo una artista real terminó asociada a tareas incómodas, trabajos mal pagados o encargos que otros rechazaban.

Por eso el dicho puede leerse de dos maneras. Por un lado, como una fórmula coloquial muy eficaz para negarse a algo. Por otro, como el recuerdo deformado de una mujer trabajadora, popular y quizá demasiado disponible en un mundo artístico duro, precario y dominado por intermediarios.

Una frase que ya no necesita explicación

La fuerza de “que lo haga Rita la Cantaora” está en que funciona aunque no se conozca su historia. La frase tiene ritmo, ironía y un personaje reconocible. “Rita” aparece como esa persona imaginaria a la que se le encarga todo lo que nadie quiere asumir.

Pero saber que existió cambia la expresión. Ya no es solo una salida graciosa, sino una pequeña puerta a la historia del flamenco, de los cafés cantantes y de tantas artistas que trabajaron mucho más de lo que la memoria colectiva acabó reconociendo.

Así, cada vez que alguien dice “que lo haga Rita la Cantaora”, está usando una frase nacida de una mujer real: Rita Giménez García, una cantaora que terminó haciendo algo que pocos artistas logran, aunque sea de forma involuntaria: quedarse para siempre en la lengua popular.