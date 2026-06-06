El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

El papa León XIV con los Reyes de España en su llegada a Madrid

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Visita del Papa a España

El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

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José Luis Roca | David López Frías

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El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

Felipe VI, el Papa León XIV y la reina Letizia en Madrid

José Luis Roca / PIM

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Felipe VI, el Papa León XIV y la reina Letizia en Madrid

El Papa llega a Madrid y se reúne con los Reyes de España.

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El Papa llega a Madrid y se reúne con los Reyes de España.

Pedro Sánchez y José Manuel Albares saludan al Papa

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Pedro Sánchez y José Manuel Albares saludan al Papa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda al papa León XIV, a su llegada en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Papa León XIV en Barajas

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El Papa León XIV en Barajas

El Papa León XIV en su llegada a Madrid

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El Papa León XIV en su llegada a Madrid

El pontífice en Madrid

José Luis Roca / PIM

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El pontífice en Madrid

El Papa llega a Madrid

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El Papa llega a Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

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Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

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Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

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Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

El avión del Papa en su llegada a Madrid

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El avión del Papa en su llegada a Madrid

El avión del Papa en su llegada a Madrid

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El avión del Papa en su llegada a Madrid

Diferentes autoridades, como Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso, esperan la llegada del Papa

José Luis Roca / PIM

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Diferentes autoridades, como Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso, esperan la llegada del Papa

Pedro Sánchez, Felipe VI y la reina Letizia esperan la llegada del Papa en Madrid

José Luis Roca / PIM

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Pedro Sánchez, Felipe VI y la reina Letizia esperan la llegada del Papa en Madrid

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida esperan la llegada del Papa

José Luis Roca / PIM

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Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida esperan la llegada del Papa

Los reyes Felipe y Letizia reciben al papa León XIV a su llegada al Palacio Real

Zipi Aragón / EFE

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Los reyes Felipe y Letizia reciben al papa León XIV a su llegada al Palacio Real

El papa León VIX saluda a los fieles a su llegada al Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia oficial de bienvenida al inicio de su viaje de seis días a España. EFE/Zipi Aragón

Zipi Aragón / EFE

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El papa León VIX saluda a los fieles a su llegada al Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia oficial de bienvenida al inicio de su viaje de seis días a España. EFE/Zipi Aragón

Los reyes Felipe y Letizia reciben al papa León VIX a su llegada al Palacio Real

J.J. Guillén / EFE

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Los reyes Felipe y Letizia reciben al papa León VIX a su llegada al Palacio Real

La princesa Leonor y la infanta Sofía esperan la llegada del papa León VIX en le Patio de Armas del Palacio Real

Chema Moya / EFE

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La princesa Leonor y la infanta Sofía esperan la llegada del papa León VIX en le Patio de Armas del Palacio Real

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