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Visita del Papa a España
El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima
29 Fotos
José Luis Roca | David López Frías
El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima
Felipe VI, el Papa León XIV y la reina Letizia en Madrid
El Papa llega a Madrid y se reúne con los Reyes de España.
Pedro Sánchez y José Manuel Albares saludan al Papa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda al papa León XIV, a su llegada en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.