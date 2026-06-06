El papa León XIV con los Reyes de España en su llegada a Madrid

El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

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Felipe VI, el Papa León XIV y la reina Letizia en Madrid

José Luis Roca / PIM 2 29

El Papa llega a Madrid y se reúne con los Reyes de España.

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Pedro Sánchez y José Manuel Albares saludan al Papa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda al papa León XIV, a su llegada en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.